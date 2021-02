Alina Laufer a născut prematur. Primele declarații despre pericolul în care s-a aflat

Modelul Alina Laufer a născut prematur, după ce a ajuns de urgență la spital. Soția afaceristului Ilan Laufer a adus pe lume gemeni. Ce a declarat proaspăta mămică după naștere.

Alina Laufer a devenit, luni, mămică de gemeni. Blondina a născut prematur, după ce a ajuns de urgență la spital. Recent, Alina a postat prima fotografie după nașterea gemenilor ei.

Bebelușii au ajuns la incubator, iar mămica a stat la secția de Terapie Intensivă. Anunțul a fost făcut de fostul politician, Ilan Laufer care a scris un mesaj pe contul sau de socializare. Postarea sa a adunat un număr impresionant de aprecieri si mesaje care i-au transmis felicitări proaspătului tătic.

Acum, după trei zile de la nașterea gemenilor ei, Alina se simte mai bine și pare optimistă, dovada stă fotografia pe care aceasta a postat-o pe contul ei de socializare. Ea este internată la maternitatea Giulești, unde urmează să-si mai petreacă si următoarele zile.

Totodata ea a făcut si primele declarații.

“Nu plec din spital decât cu gemenii în braţe. Am momente în care cad, îmi cer scuze că nu am răspuns tuturor. Nu am starea necesară, însă mă bucur că sunt atâtea mămici care mă încurajează, mă susţin. Am trecut printr-un carusel de emoţii din cauza copilaşilor.

Băieţelul nostru are nevoie de puţin ajutor cu respiraţia. Este nevoie de multă răbdare, am încredere în doctori. Mă aflu în cel mai sigur loc pentru copii. Am încredere că o să îi scoatem de aici mari şi frumoşi”, a spus Alina Laufer, la Teo Show.