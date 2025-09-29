Ultimele mesaje pe care Ioana Popescu i le-a trimis iubitului. Bărbatul a cerut bani pe internet pentru înmormântarea ei

Ioana Popescu s-a stins din viață vineri, 26 septembrie, la vârsta de doar 45 de ani, lăsând în urmă nu doar o carieră controversată, ci și multe întrebări. Ultimele zile din viața jurnalistei au fost marcate de probleme grave de sănătate și de mesaje emoționante trimise iubitului său, Mihai. Relația lor, începută de doar câteva luni, părea să intre într-o etapă serioasă, însă sfârșitul fulgerător al vedetei a schimbat totul.

Care au fost ultimele mesaje schimbate între Ioana Popescu și partenerul ei

Potrivit celor de la Spynews.ro, Ioana Popescu i-a trimis iubitului său mesaje prin care îl ruga să nu o mai contacteze o vreme, pentru a evita stresul medical.

”Sunt la spital cu Nicoleta și Nadina. A zis doctorul interzis orice stres. Te rog azi și mâine să nu îmi mai scrii absolut nimic”, este mesajul pe care Ioana Popescu i l-a transmis partenerului ei.

Câteva ore mai târziu, bruneta i-a trimis o imagine cu o branulă, iar partenerul i-a spus că se va ruga pentru ea. Mihai, așa cum reiese din schimbul de mesaje, îi era alături și o alinta ”draga mea soție”. El plănuia să îi ofere un inel de logodnă, însă vestea morții sale l-a devastat.

”Ai plecat mult prea devreme aveam multe de făcut împreună! Dumnezeu mi te-a luat înainte să te cer de soție! Dacă Dumnezeu a vrut așa eu nu vreau să-i mai slujesc! Odihnește-te în pace! DUMNEZEU SĂ TE IERTE!”, a transmis Mihai pe rețelele sociale.

Când va fi înmormântată bruneta și cine se ocupă de funeralii

Ioana Popescu urmează să fie înmormântată miercuri, 1 octombrie, după ce inițial s-a crezut că statul va acoperi cheltuielile funeraliilor. Mara Bănică a anunțat că s-a implicat personal pentru ca jurnalista să aibă parte de o ceremonie creștinească.

”S-a rezolvat în principiu cam tot legat de înmormântarea Ioanei. O să o scoatem din spital, o s-o ducem la un cimitir din București. Nu va fi înmormântată de stat. Va avea tot ce e creștinește atunci când se face o înmormântare, adică transport, sicriu, colvia, colacii, prescuri, tot ce se face. Miercuri cred că vom reuși să o înmormântăm”, a spus Mara Bănică.

Bărbatul a cerut bani pe internet pentru funeralii

În urma morții Ioanei Popescu, Mihai Lungu a postat mesaje pline de durere pe rețelele sociale și a cerut ajutor financiar pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare. Vezi postarea bărbatului în galeria foto a acestui articol!

Gestul său a atras atenția publicului, care a reacționat cu empatie, dar și cu surprindere. Moartea fulgerătoare a jurnalistei continuă să stârnească reacții și să scoată la iveală detalii tulburătoare despre ultimele ei zile de viață.