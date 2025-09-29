Cine se ocupă de înmormântarea Ioanei Popescu. Mobilizare impresionantă pentru jurnalistă, nu va mai fi nevoie de intervenția statului

Ioana Popescu, jurnalistă și scriitoare cunoscută în lumea mondenă, va fi condusă pe ultimul drum în zilele următoare. Apropiatii și colegii din presă se mobilizează pentru a-i organiza funeraliile, fără a fi necesară implicarea statului. Pregătirile sunt aproape finalizate, iar ceremonia va respecta toate obiceiurile creștinești.

Detalii despre funeraliile Ioanei Popescu

Mara Bănică a oferit informații de ultimă oră despre înmormântarea jurnalistei: ”S-a rezolvat în principiu cam tot legat de înmormântarea Ioanei. O să o scoatem din spital, o s-o ducem la un cimitir din București.

Nu va fi înmormântată de stat. Va avea tot ce e creștinește atunci când se face o înmormântare, adică transport, sicriu, colvia, colacii, prescuri, tot ce se face. Miercuri cred că vom reuși să o înmormântăm.”

Trupul Ioanei Popescu va fi depus anterior la capelă, pentru ca apropiații să își poată lua rămas-bun.

”O să vă anunț la ce cimitir și probabil că mâine va fi depusă și la capelă. O să fac toate anunțurile din timp, oricum diseară de la 21:30 o să vedeți și la televizor toată nebunia asta care a fost și poate o să facem și lumină în moartea Ioanei, așa cum a fost Ioana. Dumnezeu s-o ierte!”, a adăugat Mara Bănică, potrivit spynews.ro.

Cine a fost Ioana Popescu

Ioana Popescu a murit la vârsta de 45 de ani, fiind cunoscută ca jurnalistă, scriitoare și personalitate controversată în lumea mondenă, o figură care nu trecea neobservată oriunde apărea.

De asemenea, bruneta era supranumită ”devoratoarea de fotbaliști”, după aparițiile în presa tabloidă și declarațiile despre relațiile sale cu nume celebre din sport.

Cu farmecul său aparte și stilul direct, bruneta a reușit să capteze atenția publicului și să rămână în memoria cititorilor ca o voce autentică și neînfricată, care nu se temea să spună adevărul despre lumea din jurul ei.

Jurnalista a publicat în 2022 cartea despre Don Juanii din showbiz

În anul 2022, Ioana Popescu și-a lansat cartea în care povestea experiențele sale din showbiz.

”Este o poveste de dragoste interzisă dintre o fată rea de București și doi machedoni. (…) Ce se întâmplă în cartea asta am adunat ca în toate cărțile mele și părți din viața mea, sau ale unor cunoștințe. Eu de la 18 ani lucrez în showbiz, avem mii de povești, informații, am băgat frânturi, am ales ce era mai interesant și am pus în aceste pagini.”, a spus Ioana Popescu la Antena Stars.

Cartea a fost privită ca o mărturie directă și sinceră a vieții sale, iar impactul ei în presa tabloidă și în showbiz a rămas semnificativ. Evenimentul funerar este așteptat să adune colegi, prieteni și fani, care vor să-i aducă un ultim omagiu și să onoreze memoria jurnalistei.