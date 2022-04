Ultima reacție a lui Florin Busuioc despre Iulia Pârlea. Cum l-a uimit pe Cătălin Măruță la Pro TV

Florin Busuioc a venit cu o reacție despre noua sa colegă. Ce a spus celebrul prezentator al rubricii meteo despre Iulia Pârlea? Bruneta a intrat recent în echipa de la Pro TV. Celebrul Busu l-a uimit pe Cătălin Măruță cu cele spuse recent în emisiune. ,,Ce putea să zică de mine? Lasă…E drăguță”, a subliniat vedeta. Femeia a fost și ea întrebată de multe ori în interviuri despre colegul ei celebru.

Iulia Pârlea a precizat de nenumărate ori în interviuri că are o experiență de 14 ani în televiziune, dar pentru români abia acesta este începutul. Contractul cu Pro TV a propulsat-o și a făcut-o să guste din succes.

Poate puțini din fanii săi știu, dar femeia era deja cunoscută în sfera mondenă datorită relațiilor avute cu nume celebre. Totul a fost șters cu buretele, iar o nouă imagine a sa a fost creionată recent.

Bruneta se bucură acum de atenția tuturor și de un job la care spune că a visat de ani buni. Florin Busuioc a acceptat invitația de azi în emisiunea ,,La Măruță”.

Iubitul prezentator de la rubrica meteo a fost întrebat despre noua sa colegă. Bărbatul a susținut că Iulia este foarte drăguță, foarte înaltă și extrem de frumoasă. De asemenea, el a subliniat și că prezentatoarea este foarte bună pe ceea ce face.

Amintim că bruneta a mărturisit că a avut mari emoții în prima zi din noul job, dar cu toate astea este foarte fericită de experiența pe care o trăiește.

Vedeta a susținut că Busu este simpatic și că a ajutat-o mult. Mai mult decât atât, ea a recunoscut că în urmă cu ceva timp chiar îl imita.

,,Familia a aflat abia după ce am semnat, a fost secret. Am avut o superstiție! De obicei fac asta cu toate proiectele mele. Am o prietenă, cu ea am vorbit și îmi poartă noroc.

Au fost foarte încântați, știau că asta îmi doresc. Cât de simpatic este Busu și cât de mult m-a ajutat. Am început să îl imit cândva dar mi-am dat seama că nu puteam”, a detaliat Iulia Pârlea