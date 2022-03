Cum a reacționat Florin Busuioc după angajarea Iuliei Pârlea la Pro TV. Ce a făcut noua prezentatoare de la meteo

Iulia Pârlea a vorbit recent despre prima zi la noul job și despre cum au primit-o colegii în marea echipă Pro TV. Femeia este noua vedetă de la cel mai iubit trust din România. Aceasta adoră televiziunea deja de 14 ani, dar abia acum a ajuns în vizorul publicului la rubrica meteo. Cum a reacționat Florin Busuioc atunci când a văzut-o pe colega sa și ce s-a întâmplat? Iulia îl admiră de ani buni pe celebrul prezentator.

Lavinia Pârlea este noua vedetă de la Pro TV. Bruneta a venit în atenția publicului la cel mai iubit trust de la noi. Ea se bucură să fie parte dintr-o echipă fantastică ce a primit-o cu brațele deschise încă din prima zi.

Femeia a povestit în cadrul unei emisiuni că a avut mari emoții la prima difuzare, dar cu toate astea s-a simțit extraordinar.

De asemenea, Lavinia a mărturisit tuturor că familia și prietenii apropiați au aflat de noua provocare din viața sa abia după ce a semnat contractul cu Pro TV. Ea crede în superstiții și a ținut neapărat să ducă totul la bun sfârșit, iar mai apoi să le spună sigur celor dragi noua veste.

Mai mult decât atât, bruneta a precizat și că Busu a avut o reacție frumoasă, a fost foarte simpatic și a ajutat-o mult. Ea și-a amintit că și-a dorit cândva sa îl imite, dar ar fi fost imposibil și a rămas totuși la stilul său de a face lucrurile.

,,Familia a aflat abia după ce am semnat, a fost secret. Am avut o superstiție! De obicei fac asta cu toate proiectele mele. Am o prietenă, cu ea am vorbit și îmi poartă noroc.

Au fost foarte încântați, știau că asta îmi doresc. Cât de simpatic este Busu și cât de mult m-a ajutat. Am început să îl imit cândva dar mi-am dat seama că nu puteam.” – Iulia Pârlea