Iulia Pârlea de la PRO TV, ‘dezbrăcată’ de secrete! Ce a reușit să smulgă Cătălin Măruță de la ea: „Eram iubita lui Laurențiu Duță”

Iulia Pârlea este noua apariție de senzația de la Pro TV. Aceasta a bătut palma cu celebrul post iubit de români în urmă cu puțin timp, iar acum o putem vedea în cadrul rubricii meteo. Bruneta a oferit recent câteva detalii picante din viața sa. Chiar Cătălin Măruță a fost cel care a reușit să o tragă de limbă pe prezentatoare. Ce mărturii neașteptate a făcut femeia? ,,Eram iubita lui Laurențiu Duță”, a subliniat ea.

Iulia Pârlea a intrat recent în echipa Pro TV. Deși are în spate o experiență de 14 ani de televiziune, o perioadă nu a fost pe micul ecran. Iată că acum a revenit cu forțe proaspete la rubrica meteo a celui mai iubit post de TV de la noi!

Fanii vor să știe cât mai multe detalii din viața sa, iar în aparițiile la diverse emisiuni se conformează cerințelor internauților și aduce în prim-plan amănunte din trecutul ei. Vedeta a povestit că acum s-a obișnuit cu noul rol, deși a avut emoții incredibile la care nu s-ar fi gândit.

,,M-am obișnuit, sunt bine. Am avut (n.r. bâlbe), la prima apariție. Când mi-a spus Andreea:,,Bună seara!” eu n-am mai putut. Am vorbit fix 20 de secunde și am început să tremur. Mie nu mi se pare normal după 14 ani de televiziune, dar uite că viața te surprinde”, a detaliat prezentatoarea.