Ultima înregistrare audio cu Cristina Țopescu. “Mi se încleștează maxilarele și nu pot să respir, mă omoară”

Ulima înregistrate audio cu jurnalista Cristina Țopescu a fost difuzată de România TV. Este vorba despre un mesaj vocal pe Whatsapp trimis către amicul ei, Marius Chircă.

Cristina Țopescu a murit duminică, 12 ianuarie, la vârsta de 59 de ani. Fiica lui Cristian Țopescu, celebru comentator sportiv, se retrăsese din lumina reflectoarelor în ultimii ani de viață. Fosta prezentatoare de televiziune devenise consilier al ministrului Sănătății. Cei de la minister au încercat să o contacteze, însă fără succes.

Despre decesul său abstract pentru mulți se poate spune că urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală. Polițiștii de la IPJ Ilfov au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, conform procedurilor, pentru a putea fi dispusă o expertiză legală. De menționat este că medicii legiști vor face necropsia luni, urmând ca rezultatul să fie trimis polițiștilor.

Între timp, apar comentarii, imagini, dar și fișiere audio. O astfel de înregistrare a fost difuzată de România TV. Fișierul este realizat cu câteva zile înainte să își dea ultima suflare. Este vorba despre un mesaj vocal pe Whatsapp trimis către prietenul ei, Marius Chircă.

„Ieri am făcut atac de panică, am reușit să mă pun pe picioare, să fac emisiunea. Azi dimineață am făcut din nou, mi-a trecut, acum iar m-a luat. Mi se încleștează maxilarele și nu pot să respir și nici nu sunt genul să chem salvarea. Nici nu vreau să chem, n-am cum, că cu atâția căței (n.n. – la ea acasă), cine dracu intră aici?! Sper să-mi revin, dar asta (n.n. – patronul unui adăpost de câini) mă omoară cu zile. Deci ăsta e un nenorocit pur și simplu.

Îți dai seama că a terminat cu cei de la DSV (n.n. – Direcția Sanitar Veterinară), dacă e adevărat. Și nu-mi dă nici măcar un mesaj. Nu știu ce se întâmplă cu Fetița (n.n. – unul dintre câinii ei) și mie îmi e acum rău, dar când îmi revin, îl ia mama dracului. Dacă ăsta își imaginează că eu sunt genul care doar plâng și mă resemnez, se înșală. Crede-mă! Dar nu știu ce să mai fac acum. Te rog din suflet, când termini treaba, dă-mi un semn. Merci! Merci, din suflet!”, i-a transmis Cristina Țopescu lui Chircă.