Unde lucra Cristina Țopescu înainte să moară. Prima reacție a colegilor de muncă: “Nu știm să fi fost bolnavă”

Unde lucra Cristina Țopescu, una dintre vocile importante ale jurnalismului din România. Prima reație a colegilor de muncă.

Cristina Țopescu a murit duminică, 12 ianuarie, la 59 de ani. Vedeta TV a fost găsită în casă. O vecină a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. Informația a fost confirmată de poliție și de către șeful Ambulanței din București. Conform poliției, în cursul serii de duminică, în jurul orelor 22.00, Inspectoratul de Poliție al Județutului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni.

În urma sesizării, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv, unde au găsit o persoană decedată care nu prezenta urme vizibile de violență. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală. Polițiștii de la IPJ Ilfov au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, conform procedurilor, pentru a putea fi dispusă o expertiză legală. De menționat este că medicii legiști vor face necropsia luni, urmând ca rezultatul să fie trimis polițiștilor.

În ultimii ani din viață, Cristina Țopescu devenise consilier al ministrului Sănătății. Cei de la minister au încercat să o contacteze, fără succes. Despre trecerea sa în neființă a vorbit Horațiu Moldovan, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, pentru PRO TV.

„Cristina Țopescu a fost găsită decedată, la ea în casă, de mai mult timp. Nu știm să fi fost bolnavă. Au fost sărbătorile, eu am fost plecat până azi, nu am fost la serviciu. Am lucrat împreuna in ultimele două luni, a fost Consilier in echipa noastră pentru probleme de comunicare. Era participativă, implicată, pasionată, a avut o contribuție importantă pentru noi”, a declarat Moldovan.

„Suntem consternați de această veste, care a căzut ca un trăsnet pentru noi. Atât eu, cât și echipa din MS regretăm profund dispariția acestui om minunat, o stea care a inspirat atâtea generații de telespectatori. A fost un privilegiu pentru mine să lucrez cu Cristina Țopescu, care s-a alăturat echipei noastre de comunicare de curând, și până în ultima clipă a demonstrat că este un profesionist desăvârșit”, a transmis ministrul Sănătății, Victor Costache, într-un comunicat de presă.