Triunghi amoros la Puterea Dragostei. Nici Andreea Mantea nu mai înțelege care e relația dintre cei trei

Triunghiurile amoroase din casa Puterea Dragostei nu încetează să apară. Să fie dragostea așa mare întât unii să treacă peste prietenii și orice fel de amiciții create în cadrul show-ului? Cine s-a îndrăgostit nebunește de femeia care îi este interzisă?

Triunghi amoros la Puterea Dragostei. Un concurent s-a îndrăgostit de o fată care are cuplu

Este vorba despre Andra, None și Bogdan Mocanu. Cei trei se află într-un impas imens. None o soarbe din priviri pe femeia care îi este interzisă, Mocanu fierbe în suc propriu de gelozie, iar Andra pare că are o simpatie pentru amândoi. Cu toate astea, după ultimele evenimente petrecute în casă, mărul discordiei, bruneta, pare că are o o mai mare atenție față de cel care abia a revenit în competiție.

Mai mult decât atât, Ligi, prietena bună a fetei, pare că vrea să o covingă să renunțe la relația pe care o are, dat fiind faptul că i se pare că Bogdan o obligă să facă lucruri exagerate din cauza geloziei și posesivității lui.

„Nu e vorba de gelozie, e vorba despre respect aici! Ligi..eu spun să-ți faci cabonet de psihologie”, a spus Bogdan Mocanu. „Într-un fel are dreptate… am dansat cu Andy după ce el s-a luptat cu el și am primit pedeapsă”, a fost replica Andrei.

Dragoste la prima vedere

Andra a fost vizibil încântată de apariția lui None în al doilea sezon al emisiunii Puterea Dragostei. Aceasta a pus ochii pe el încă de la prima întâlnire. Cu toate astea, ea avea un cuplu cu Mocanu, așa că nu și-a permis să facă mai multe, dar detaliile continuă să o dea de gol. Până și Bianca Comănici afirmă în nenumărate rânduri că cei doi se plac, iar că lucrul ăsta va urma să se vadă din ce în ce mai tare.