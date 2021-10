Transformarea uluitoare prin care a trecut Andrei Duban. Cum a ajuns să arate acum: “Slăbănogule”

Andrei Duban a surprins cu transformarea sa. Unii abia l-au recunoscut după ce a slăbit foarte mult. Cum a ajuns să arate acum celebrul comediant? Fanii au crezut inițial că este bolnav.

Andrei Duban este unul din cei mai longevivi comedianți de la noi. Acesta este recunoscut la noi pentru seria nesfârșită de bancuri pe care o spune cu fiecare ocazie. Vedeta nu a făcut multe schimbări în privința imaginii de-a lungul carierei sale.

Iată că acum a început să fie deranjat de kilogramele pe care le-a acumulat și a decis să ajungă pe masa de operație pentru a-și schimba radical viața. Mai exact, acesta și-a tăiat stomacul și a reușit să dea jos nu mai puțin de 26 de kilograme.

Andrei Duban cântărea 104 kilograme în momentul în care s-a hotărât să apeleze la ajutorul medicilor. Soțul prezentatoarei de televiziune de la Kanal D este acum extrem de mulțumit de felul în care se simte și de imaginea sa de la 77 de kilograme.

„ Am slăbit 13 kilograme într-o lună.. Mi-am tăiat stomacul, se numeşte bariatrie. Eu am intrat marţi în clinică, iar vineri am ieşit liniştit… Pot să mânânc ce vreau, dar nu cât vreau. Iau şi vitamine.

Problemele mele erau mai multe din punct de vedere medical. În momentul în care a văzut analizele, domnul doctor s-a cam speriat. Colesterolul, inima… Mi-am dat un reset organismului. Sunt alt om. Îţi creşte încrederea în tine”.