Ce secret are Andrei Duban pentru a își asigura succesul în carieră. De ce îl iubesc românii, de fapt EXCLUSIV

Actorul Andrei Duban, „Regele bancurilor”, se pregătește de o răfuială artistică pe cinste, în glume, cu rivalii săi, din noua generație, în spectacolul „Bătălia anului”, programată pe 15 septembrie, la Grădina de Vară a Parcului Herăstrău. Înainte de marea premieră, celebrul actor ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru impact.ro, reteța de succes cu care nu dă greș la nicio petrecere: „Toată lumea râde doar la glumele porcoase și despre blonde!”.

Andrei Duban știe sute de glume, așa că nu degeaba este poreclit “Regele bancurilor”. Iar la spectacolul programat pe 15 septembrie, în Parcul Herăstrău, va merge cu tolba plină de poante:

Întrebat de reporterii impact.ro care este diferența dintre un banc și un moment de stand-up comedy, Andrei Duban a spus:

„Un banc are o rețetă mai sigură, dacă știi să îl spui și lumea a mai râs, va râde și la alt spectacol, trebuie însă să îl adaptezi publicului prezent. Când spui bancuri, nu jignești pe nimeni din sală. La stand-up comedy sacrifici câte un om și îl terfelește pe ălă toată seara, faci numărul pe spinarea lui.

Uite, de pildă, m-au ”închiriat” la o petrecere de doctori, erau de prin America, oameni cu clinici, somități medicale. M-au chemat să le spun bancuri, mi-am ales mai elevate. Dar, surpriză, nu râdea nimeni! Când am trecut pe d-alea, mai deocheate și cu blonde, i-am dat pe brazdă.

Iar la o altă întâlnire, cu fermieri, am zis s-o dau pe glume cu muncitori, dar n-a mers. Deci și pe doctori și pe muncitori tot cu bancuri deocheate și despre blonde am reușit să îi fac să râdă. Omul plătește biletul ca să vadă energie. Pot comunica ușor cu publicul, cu cei din sală”.