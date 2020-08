Traian Bălănescu din trupa Vama Veche a murit. Prietenii sunt devastați de durere

Tragedie în lumea muzicii! Unul din membrii fondatori ai trupei Vama Veche s-a stins din viață. Vestea că Traian Bălănescu a murit i-a sfâșiat pe apropiații artistului. Care sunt ultimele gânduri ale prietenilor acestuia?

Traian Bălănescu a murit. Componentul trupei Vama Veche, plâns de prieteni

Traian Bălănescu a murit! Anunțul extrem de trist a fost făcut de către prietenii artistului pe rețelele de socializare. Vestea i-a șocat pe fanii trupei Vama Veche, care au adus omagii în mediul online. „Drum bun Balanescu Traian prin toate vămile cerului!”, a scris Borcoman Marius. Ovidiu Niculescu, prieten al artistului, și-a așternut gândurile pline de durere. Acesta mărturisea că uneori îi vine să strige la cer atunci când oamenii speciali și talentați dispar de pe această lume cu mult mai devreme decât ar trebui. De asemenea, actorul a marcat dimineața în care a aflat vestea cumplită ca fiind cea mai cumplită, rămânând în urmă doar cu amintirea cântecelor de la pian cu care a reușit să încânte generații, alături de membrii trupei Vama Veche.

„Uneori așa îmi vine să urlu la cer când rapește oameni speciali și talentați înainte de vreme ! E îngrozitor ! A murit Balanescu Traian al nostru ! E cea mai cumplita dimineață Traiane, așa ceva nu se face dragule, nu aud decât pianul tău cu care ai încântat generații cu piesele trupei Vama Veche și efectiv nu pot să ma opresc din plâns….ai lăsat o umbră imensă în soare blondule nebun de frumos, așa să știi…RIP”

Ovidiu Niculescu

Vama și Trupa Veche

Trupa Vama Veche a fost fondată în anul 1996 de membrii: Traian Bălănescu (claviaturi), Liviu Mănescu (bass) și Tudor Chirilă (vocal). Ionel „Tase” Tănase (baterie). După albumele „Nu am chef azi” și „Vama Veche”, artiștii pleacă în turneul „Povestea merge mai departe”, care a fost desfășurat în 15 orașe. Din păcate, în toamna lui 2006 trupa s-a despărțit, iar în decembrie în același an Traian Bălănescu, Răzvan Lupu și Liviu Mănescu au acționat în instanță ca mmebrii trupei Vama, pentru încălcarea drepturilor de autor asupra pieselor Vama Veche. Pe parcurs, au apărut în fața publicului sub denumirea de Vama și Trupa Veche.

Discografie

1997 – Nu am chef azi

1999 – Vama Veche

2000 – Nu ne mai trageți pe dreapta (maxi-single)

2002 – Am să mă întorc bărbat

2004 – Best of Vama Veche – Tuborg Music Collection 5

2005 – Live la Sala Palatului

2006 – Fericire în rate [2]