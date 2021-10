Tragedie pentru Margherita de la Clejani. Cum și-a găsit magazinul de pe Calea Victoriei

Margerita de la Clejani a avut parte de o surpriză neplăcută când a mers la magazinul său de pe Calea Victoriei. Se pare că locația a fost vandalizată.

În weekend, magazinul de haine pe care Margherita de la Clejani îl deține în centrul Bucureștiului a fost vandalizat, iar pe geamurile locației au fost pictate mai multe graffiti. Fiica Clejanilor a încercat să curețe geamurile, dar totul a fost în zadar.

Margherita de la Clejani s-a arătat a fost extrem de supărată din cauza situației, spunând că nu făcut rău nimănui ca să merite o astfel de răzbunare din partea cuiva.

”Mă aflu pe Calea Victoriei, la laboratorul meu de creaţie vestimentară şi iată ce am găsit pe geamuri. Vreau să ştiu şi eu cum ar trebui să procedez în această situaţie, atunci când găsesc geamurile absolut vandalizate. Ce ar trebui să fac, care trebuie să fie atitudinea mea? Cum să mi se întâmple mie una ca asta şi mă întreb oare de ce?

Nu am duşmani, nici prieteni. Cum am intrat aici am fost şocată! Am încercat să curăţ geamurile şi nu s-a luat!”, le-a spus fiica Clejanilor fanilor de pe Instagram.