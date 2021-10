Ioniță de la Clejani, dezvăluire despre Loredana Groza. Viorica: ‘Eu semăn cu ea, dar in varianta balenuță’

Ioniță și Viorica de la Clejani au împlinit azi 25 de ani de la căsătorie și tot azi au venit în emisiunea lui Cătălin Măruță, la rubrica sosurilor iuți. Cei doi au făcut dezvăluiri savuroase, așa cum și rubrica o cere.

Viorica și Ioniță de la Clejani sărbătoresc nunta de argint și par la fel de îndrăgostiți ca în prima zi. De altfel, legat de momentele lor de cumpănă, cei doi au zis:

”Momente de cumpana: de dimineata avem, dar dupa masa se rezolva treaba”, a zis Ioniță, iar Viorica l-a completat: ” Au fost 10 zile cand am stat la spital. Atat am stat despartitit si ma suna in fiecare zi sa imi zica ca e casa goala fără mine. Eu nu mai vreau sa ma intorc in trecut, acum sunt bine, am stilisti, am gene 3 D, te vad pe jumatate”, a zis și artista.