Tragedie în fotbalul românesc. A murit soția lui Emerich Ienei

Soția lui Emerich Ienei, sportiva Ileana Gyulai, a murit la vârsta de 75 de ani. Ea a fost campioană la scrimă, participând la patru ediții ale Jocurilor Olimpice.

Soția lui Emerich Ienei, fostul antrenor de la Steaua, s-a stins din viață. Fosta campioană de scrimă i-a fost alături lui Emerich Ienei de-a lungul a mai multor decenii. Aceasta a fost o sportivă de performanță, care a adus cinste României la Jocurile Olimpice din anii 1964, 1968, 1972 şi 1976.

La două dintre ele a obținut medalia de bronz, iar în total, a obținut şapte medalii mondiale dintre care una de aur, în 1969, la Havana.

”Soţia mea a fost la Sevilla, dar a văzut meciul în camera de hotel din cauza unei superstiţii de-ale mele. Pe la mijlocul anilor ’70 a fost în Ghencea cu fiica noastră, care avea atunci un an sau doi. Am pierdut, fanii au protestat, iar de atunci am evitat s-o mai iau la vreun joc pe viu.

După finală, la vestiare au apărut suporterii veniţi din ţară, cei şapte, opt sute. Cântau, erau fericiţi şi atunci am izbucnit în plâns. Am ajuns la hotel, mi-am revăzut soţia pe hol, ne-am îmbrăţişat şi am plâns a doua oară”, spunea Emerich Ienei.