Totul despre Florin Ristei și Naomi. Cum a început relația dintre cei doi, de fapt

Florin Ristei și-a găsit liniștea în brațele frumoasei Naomi Hedman. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de mai mult timp și sunt mai fericiți ca niciodată.

Deși formează de puțin timp un cuplu, fanii sunt înnebuniți după cei doi și spun că se potrivesc de minune. Naomi și Ristei s-au cunoscut la X Factor, acolo unde artista a venit să își arate talentul, iar cântărețul a fost cel care a jurizat-o.

Într-un interviu acordat recent, cei doi au povestit cum s-au îndrăgostit și cum a luat naștere povestea lor. Florin Ristei recunoaște că prima oară a fost atras de fizicul iubitei sale, însă când a început să o cunoască mai bine, s-a îndrăgostit de personalitatea și energia ei.

„Energia senzaționala pe care o are, pe care o avem împreună, setul de principii și de valori, mintea deschisă și pozitivă, faptul că înțelege și simte muzica și orice are legătură cu arta și că putem vorbi absolut orice. Și, bineînțeles, că e frumoasă!”, a spus Florin Ristei pentru libertateapentrufemei.ro.

Cei doi au petrecut Paștele în liniște, la studio, alături de câțiva prieteni apropiați. Naomi și Ristei se vor întâlni cu prietenii lor care și-au făcut recent teste covid-19, pentru a fi siguri că niciunul nu este infectat și pot sărbători liniștiți.

Naomi Hedman a împlinit 28 de ani în luna martie, iar Florin Ristei i-a trimis un mesaj emoționant. Mândru de iubita lui, cântărețul i-a transmis că este unul dintre cei mai frumoși oameni pe care i-a cunoscut.

În plus, Naomi i-a cunoscut deja părinții lui Ristei, semn că relația dintre cei doi devine din ce în ce mai serioasă și s-ar putea lăsa chiar cu o cerere în căsătorie. Artistul a vorbit despre asta în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

”Nu (am dat niciun inel n.r.)! Odată am luat mărimea cu o ață, în joacă. Și săptămâna trecută făceam curat prin casă și am călcat pe ceva și zic: uite, și-a scăpat cineva un nasture. Ce crezi, era un inel pe jos. Din greșeală am călcat și tot din greșeală l-am băgat sub pat”, a spus Florin Ristei, în stilul caracteristic plin de umor.