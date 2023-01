Totul despre conflictul dintre Mircea Badea şi Micutzu. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi: „N-am vrut să îl bat”

Odată cu succesul la boxoffice-ul românesc cu filmul „Teambuilding”, Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, a intrat în atenția presei și a opiniei publice, poate mai mult ca oricând. Așa se face că a fost invitatul jurnalistei Denis Rifai, la emisiunea sa de la Kanal D, unde a mărturisit totul despre conflictul dintre Mircea Badea şi el. Micutzu a povestit tot ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.

Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, a devenit cunoscut publicului larg din România prin show-urile sale de stand-up din cluburile bucureștene și nu numai. Având studii de actorie la Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, artistul s-a reprofilat pe acest gen de apariții, câștigându-și și notorietatea.

Ca și actor, apărea într-un singur spectacol de teatru, undeva pe la începuturile carierei sale, dar în aceste ultime luni, după lansarea controversatei pelicule „Teambuilding”, Micutzu a intrat și mai mult în atenția opiniei pubice, dar și a presei.

Controversa din jurul filmului, care a ajuns să aibă peste 3 milioane de euro încasări în cinematografe, l-a propulsat pe Cosmin Nedelcu în mijlocul unui scandal pe rețelele de socializare, mai ales după lansarea filmului și pe Netflix.

Au apărut tot felul de comentarii la adresa filmului și, implicit, a sa, iar unele au degenerat în adevărate amenințări la adresa artistului. În acest context, destul de previzibil am mai adăuga noi, Micutzu a fost invitatul jurnalistei Denise Rifai, la Kanal D, în noul sezon al emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. S-au discutat multe, iar răspunsurile la întrebările jurnalistei, nu comode, l-au determinat pe artist să răspundă concret și punctual.

Cu ceva vreme în urmă apăruseră zvonuri despre o posibilă întâlnire de gradul trei între Mircea Badea și Micutzu, dar și zvonuri, cum că, celebrul stand-upper ar fi vrut să-i aplice o corecție fizică moderatorului Antena 3. Întrebat de jurnalista Denise Rifai despre acest posibil episod, artistul a mărturisit totul despre conflictul dintre Mircea Badea şi el:

„Nu am vrut să-l bat pe Mircea Badea. Normal că n-am vrut să-l bat. Nu am fost de acord și probabil că încă nu sunt de acord cu părerile dumnealui. Într-adevăr, acolo am greșit!

A fost o perioadă în care am fost foarte înverșunat. Aveam senzația că dreptatea e de partea mea. Încă eu cred că era o glumă rezonabilă. Nu era cea mai bună glumă la adresa lui, dar era o glumă rezonabilă.

Într-adevăr, se simțea și încrâncenarea în glumă respectivă, asta e o problemă într-adevăr. Dar nu, în niciun caz n-am vrut să-l bat pe Mircea Badea. Și sper că nici dumnealui nu mai vrea să se mai bată cu nimeni.”, a mărturisit Micutzu în fața jurnalistei Denise Rifai, în emisiunea de la Kanal D.