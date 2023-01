Micutzu rupe tăcerea despre filmările pentru „Taximetriști”. Ce au pățit în spatele unor blocuri VIDEO EXCLUSIV

Cosmin Nedelcu alias Micutzu revine pe marele ecran în “Taximetriști”, o producție despre viața de noapte a Bucureștiului, văzută prin intermediul a doi taximetriști – Liviu și Lică – care iau parte la evenimente pline de umor și răsturnări de situație. Celebrul actor este clientul lui Lică și își așteaptă prietena în taxi. În ciuda faptului că are un aspect fizic impunător, e timid și nesigur pe el.

Micutzu dezvăluie secrete din culisele peliculei Taximetriști

La evenimentul de lansare a producției „Taximetriști”, care intră în cinematografe din 20 ianuarie, Micutzu a oferit un interviu, exclusiv pentru Playtech Știri, în care ne-a povestit cum a ajuns în distribuția filmului, de la ce a pornit un incident la filmări, ce face cu banii pe care îi câștigă din filme și care este principalul lui obiectiv pe plan personal.

Cosmin Nedelcu sau Micutzu cum îl știe toată lumea este unul dintre cei mai îndrăgiți actori de stand-up comedy. Deține și un club unde pasionații genului pot fi ei înșiși pe scenă, dar și spectatori.

După succesul pe care l-a înregistrat Teambuilding, cel mai vizionat film românesc, în care Micutzu este actor, regizor, dar și producător, acesta ne surprinde plăcut în pelicula „Taximetriști”, în care a a fost cooptat de amicul său din facultate.

Playtech Știri: Cum e să fii pe val? Acum câteva luni s-a lansat „Teambuilding”, acum un alt film românesc „Taximetriști”. Se anunță a fi un succes, iar tu joci în ambele.

Micutzu: Nu știu dacă sunt pe val, din punctul meu de vedere e rezultatul unei munci de lungă durată, deci nu știu dacă e pe val. Mi se pare firesc ce se întâmplă.

La ce să ne așteptăm la acest film? Ce descoperim despre tine?

E un personaj special, un personaj pe care nu l-am mai avut până acum, cu trăsături pe care nu le-am mai jucat până acum, dar în care m-am simțit foarte confortabil și cred că o să se vadă asta pe ecran.

Micutzu: „Am filmat în spatele unor blocuri și am avut niște probleme cu vecinii”

Care au fost provocările acestui rol? Au existat faze haioase la filmări?

Da, e comedie, dar e și cu niște accente mai serioase, așa, spre dramatice. Chestii haioase, la filmări? Nu știu. Am filmat în spatele unor blocuri și am avut niște probleme cu vecinii de acolo, care s-au supărat pe noi pentru că filmam, că asta se întâmpla.

Nimeni nu a ridicat vocea, nu s-a întâmplat absolut nimic ciudat, doar că au coborât pentru că trebuie câteodată să îți spui punctul de vedere așa cum ne-am obișnuit. Și se pare că cei mai în vârstă spun în persoană și cei mai tineri spun pe Facebook.

Micutzu: „Joc în film pe pile”

Dar nu a vrut nimeni un autograf de la tine sau de la colegi?

Nu, am făcut niște poze cu niște oameni de acolo, cam atât.

Cum ai ajuns în distribuția acestui film? Știu că este o adaptare după o piesă de teatru, dar tu nu te regăsești în acea piesă.

Da, eu nu joc în piesă, eu joc în film pe pile, prietenii mei fiind scenariștii și unul dintre ei regizorul.

Vă leagă o prietenie veche?

Cu Adi Nicolae, da, din facultate. Suntem prieteni foarte buni din anul întâi, deci sunt aproape 18 ani, iar cu Bogdan de curând am devenit apropiați și mă bucur foarte mult, pentru că e un om foarte special, foarte inteligent și foarte capabil.

În ce își investește Micutzu banii

Spuneai că nu mai vrei să pleci din țară, că îți este bine aici, în ce investești banii? Ce îți dorești?

Am investit în două afaceri, în Stand-up Barbershop și în clubul The Fool, în rest am investit în filme. Practic banii pe care îi câștig încerc să îi reinvestesc în produsele și producțiile pe care le fac.

Pe plan personal ți-ai stabillit un obiectiv?

Pe plan personal să devin un om mai bun, cum sper ca noi toți să facem într-o bună zi. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Video: Dragoș Enăchescu

