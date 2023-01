Micutzu a rupt tăcerea despre scandalul cu Mircea Badea. A vrut să-l bată pe prezentatorul Antenei 3?

Micutzu a rupt tăcerea despre scandalul cu Mircea Badea. Actorul de stand-up comedy a vrut să-l bată pe prezentatorul Antenei 3? Acesta a dat totul pe față chiar acum. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cele două vedete ale postului Antena 1.

Micutzu, unul dintre cei mai apreciați actori de stand-up comedy din România a făcut dezvăluiri în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” despre un episod din viața sa mai puțin cunoscut de publicul larg, dar foarte interesant.

Acum, Micutzu a dat cărțile pe față și a spus adevărul despre momentul în care în presă s-a vehiculat că ar fi vrut să îl bată pe Mircea Badea, cunoscutul prezentator de la „În Gura Presei”.

Actorul Micutzu, pe numele lui real Cosmin Nedelcu, se află în topul celor mai îndrăgiți actori de stand-up comedy din România, bucurându-se de un mare succes atât în aparițiile televizate, cât și în show-urile de stand-up pe care le face de mai mulți ani.

Invitat în cadrul emisiunii lui Denise Rifai, Micutzu a dezvăluit cum a primit criticile și replicile acide lansate cu ceva vreme în urmă de către Mircea Badea.

În timpul în care apărea în producțiile Antena 1, Micutzu a lansat mai multe ironii, unele chiar foarte tăioase la adresa vedetelor postului, precum și a conducerii televiziunii unde lucra.

Astfel, Mircea Badea s-a deranjat foarte tare și l-a taxat pe acesta în stilu-i propriu, în emisiunea pe care o prezintă la Antena 1.

Prezentatorul în Gura Presei a găsit motivul prielnic să se ia de Micutzu atunci când acesta a fost implicat în scandalul de pe Calea Victoriei, ocazie cu care a fost înjurat de un tip.

Presa a scris atunci că Micutzu ar fi pornit împotriva lui Mircea Badea și că ar vrea să îl bată. Acum, actorul de stand-up comedy a dat totul pe față.

„Nu am vrut să-l bat pe Mircea Badea! Normal că n-am vrut să-l bat! Nu am fost de acord și probabil că încă nu sunt de acord cu părerile dumnealui! Într-adevăr acolo am greșit! A fost o perioada în care am fost foarte înverșunat! Exact ce spuneam și mai devreme, aveam senzația că dreptatea e de partea mea!