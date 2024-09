Tot ce trebuie să știi despre emisiunea The Floor. Dan Negru, primele detalii despre noul quiz show-ul pe care-l prezintă la Kanal D

Dan Negru revine pe micile ecrane cu un nou show de televiziune care promite să țină telespectatorii în suspans. The Floor, un format internațional de mare succes, debutează sâmbătă, 14 septembrie, la ora 21:00, pe Kanal D. Show-ul combină cunoștințele generale cu o competiție intensă între 49 de concurenți, toate având ca miză un premiu uriaș.

Ce este The Floor?

The Floor este un quiz show spectaculos, creat de renumitul producător olandez John de Mol, omul din spatele unor emisiuni globale de succes precum Deal or No Deal și The Voice.

Emisiunea, care a fost lansată pentru prima dată în Olanda în 2023, a devenit rapid un fenomen mondial, fiind preluată în 49 de țări. Acum, formatul ajunge și în România, adus de Kanal D, sub prezentarea carismatică a lui Dan Negru.

”The Floor este un quizz general. Are 70 de minute și începe la ora 21:00. E vorba despre memorie vizuală, sunt 50 de concurenți care trebuie să-și pună creierul la bătaie. De exemplu, îți arăt fotografia Laurei Stoica și trebuie să știi cine e, dacă nu, altcineva îți ia locul până rămâne unul singur. Show-ul este interesant, e pentru toată familia, asta e cel mai important”, a declarat Dan Negru, într-un interviu exclusiv pentru Pagina de Media.

Cum funcționează competiția?

Formatul The Floor este unic și diferit de alte quiz show-uri, deoarece implică un număr mare de concurenți care trebuie să își apere pozițiile în cadrul unei grile LED impresionant afișate pe podeaua studioului.

Fiecărui concurent i se atribuie un subiect de cunoștințe generale. Concurenții sunt provocați să își testeze memoria vizuală și cunoștințele, iar fiecare episod implică dueluri între participanți, unde cei care pierd își cedează poziția. Scopul final este să rămână un singur câștigător.

În versiunea românească a emisiunii, grila va include 49 de concurenți, față de cei 100 din formatul original. Totuși, regulile de bază rămân aceleași, iar duelurile de inteligență și memorie vor fi nucleul fiecărui episod.

Premii substanțiale pentru câștigători

Pe lângă suspansul competiției și dinamica memorabilă a duelurilor, The Floor promite și premii consistente. Fiecare episod va oferi un premiu de 5.000 de lei pentru câștigătorul serii, însă miza reală este premiul final de 50.000 de lei, care poate fi câștigat de un concurent ce reușește să învingă în patru ediții consecutive.

Dan Negru a subliniat importanța adaptabilității și inteligenței în acest show: ”The Floor e show-ul care te face să ieşi din pătrăţica ta. E un mare succes la marile televiziuni ale lumii şi mă bucur că România e parte a elitei mondiale de TV, difuzând The Floor. Succesul, în ziua de azi, e despre cum ştii să te adaptezi la schimbare”.

Cu reguli interesante, premii atractive și un format deja consacrat la nivel internațional, The Floor promite să fie una dintre cele mai captivante emisiuni ale toamnei. Nu ratați premiera pe 14 septembrie la Kanal D!

