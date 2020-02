Omagiu pentru Kobe Bryant, la Los Angeles: vedetele care au cântat la evenimentul de la Staples Center

Mii de oameni s-au adunat luni seară la Staples Center în Los Angeles pentru a-i aduce un omagiu lui Kobe Bryant și fiicei sale Gianna.

Decesului lui Kobe la o vârstă atât de fragedă a zguduit pasionații de sport în ultimele săptămâni, deși sportivul își încheiase de mult cariera la LA Lakers și și-a dedicat foarte mult timp în ultimii ani mai multor proiecte din domenii diverse. Baschetbalistul și-a pierdut viața pe 26 ianuarie împreună cu fiica sa Gianna și alte șapte persoane într-un accident de elicopter.

Pentru a-i omagia cariera de sportiv și activitatea sa în afara terenului de basket, luni seara, la Staples Center în LA, a fost organizat un eveniment omagiu pentru fanii săi. Sute de persoane au fost prezente la această ceremonie, printre aceştia aflându-se staruri precum Shaquille O’Neal, Michael Jordan, Russell Westbrook, Stephen Curry, Bill Russell, Sabrina Ionescu, Diana Taurasi, Kareem Abdul-Jabar, Anthony Davis, Dwyane Wade.

Pe lângă discursuri emoționale, în cadrul evenimentului au fost și câțiva artiști care au cântat câteva piese în onoarea lui Kobe Bryant și a fiicei sale Gianna. Lista a fost deschisă de Beyonce și Alicia Keys.

WATCH: Beyonce performs with choir at memorial honoring Kobe Bryant, Gianna Bryant and seven others killed in January helicopter crash https://t.co/9zOQDa3qKz pic.twitter.com/6IGB5rHcE2

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 24, 2020