Toni Grecu, despre a treia primăvara ratată în România. Singurul lucru pozitiv văzut de fostul șef Divertis EXCLUSIV

Întrebat cum vede Toni Grecu actuala situație, cea în care războiul a luat locul pandemiei, în stilul său spumos, vedeta a preferat să pună accentul nu pe trecut, ci pe prezent, dar a făcut și un prognostic personal legat și de viitorul imediat. Celebrul actor a vorbit într-un interviu acordat redacției Impact despre cum vede actuala situație, și care ar fi ieșirea din ea.

Toni Grecu, fostul lider al grupului umoristic „Divertis”, cel care s-a impus după 1990 și la PRO TV și Antena 1, dar și la televiziunea publică, a comentat pentru impact.ro prima zi de normalitate, după ultimii doi ani de pandemie, în România și lumea întreagă.

Pe de altă parte, am și uitat de pandemie. Din cauza războiului din Ucraina , chestiunea pandemiei nu mai există. Ați observat? Toate discuțiile din ultimele săptămâni au ca subiect războiul. Ce bine explică totul proverbul românesc ! Exact așa s-a întâmplat și acum, în realitate. Am uitat de COVID, de când cu imaginile astea oribile ale războiului”, oferă o primă explicație a situației Toni Grecu.

El a reamintit că multă vreme lumea a fost preocupată de psihoza pe care pandemia o va lăsa peste mentalul colectiv, fără ca nimeni să prevadă cu ce va fi înlocuită boala.

„Vladimir Putin a jucat, într-un fel, rolul unui psiholog care încearcă să ofere o oarecare rezolvare unei chestiuni dureroase. Desigur, spun toate astea într-o notă de umor negru, plin de amărăciune. Dar se poate spune că Putin le-a dat oamenilor un război, unul care a înlocuit foarte repede pandemia.

Însă dacă de pandemie mai puteam râde, așa cum am râs de masca de protecție sau chiar de vaccin, de război nu poți râde. Cu ăsta nu te joci, cum am avut mulți dintre noi impresia că o poți face cu pandemia! Și știți de ce nu? Fiindcă noi nu am avut experiența vreunui război până acum! Cu boala, cu spitalul, cu seringa ne-am mai întâlnit fiecare dintre noi, dar nu și cu războiul!”, a arătat el.