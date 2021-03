Tolea Ciumac, gest incredibil din Italia. Cum vrea să scape de pușcărie

Cum vrea Tolea Ciumac să scape de pușcărie. Gestul pe care l-a făcut fostul luptător i-a uimit pe toți românii. Cum a contestat condamnarea pe care a primit-o în România și ce are de gând să facă mai departe, pentru a scăpa. Unde se află acum fostul luptător.

Îl mai ții minte pe Tolea Ciumac? Celebrul luptător este urmărit internațional și s-a refugiat în Italia, țara în care a cerut azil. Care a fost motivul pentru care a rămas în peninsulă? Luptătorul a declarat că a fost nedreptățit în România și nu ar fi avut parte de un proces corect. Mai mult de atât, Tolea Ciumac susține că închisorile din țara noastră nu sunt conforme cu normele Uniunii Europene, iar condițiile de detenție sunt deplorabile.

Anatolie Ciumac le-a cerut judecătorilor din Bacău să anuleze mandatul de arestare care se află pe numele lui, deoarece instanțele române l-ar fi acuzat și condamnat pe nedrept, evidențiind că faptele s-au prescris. Magistrații de la Tribunalul Bacău vor da verdictul final pe 26 martie. Acum puțin timp, după ce a fost prins de oamenii legii din Italia, Tolea Ciumac i-a convins pe judecătorii italieni că nu reprezintă un pericol public, așa că a fost pus în libertate.

Reamintim că în octombrie 2020, Tolea Ciumac a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru contrabandă de țigări. Luptătorul se pregătea de închisoare, dar când oamenii legii au ajuns la el acasă, în comuna Roșu din județul Bacău, au realizat că acesta fugise din țară și se refugiase în Italia.

După ce a cerut azil guvernului italian și umblă fără nicio grijă pe străzile peninsulei, Tolea Ciumac se bucură de libertate alături de actuala sa soție, Barberino Val d’Elsa.

Acum 15 ani, Magda și Tolea Ciumac erau considerat cel mai celebru cuplu de la televizor. Aparițiilor lor în cadrul emisiunii lui Dan Diaconescu de la OTV, fie că era vorba despre certuri, împăcări, petreceri sau scandaluri, făceau deliciul publicului. În 2006, cei doi foști soți și-au botezat fiul, Sasha, care acum este un adolescent în toată regula.

Magda Ciumac își acuză fostul soț de faptul că nu se ocupă de educația fiului său, aceasta susține că nu a plătit niciodată pensie alimentară pentru băiatul lui:

„Tolea nu se interesează de copil! Niciodată nu a trimis, plătit ori dat ceva! Nici nu vrem nimic de la el! Lui Alexander nu îi lipsește nimic! Are 14 ani, este în primul an de liceu! Nici nu vreau să reiau subiectul acesta! Capitol închis! Îl cresc singură, asta este clar! De când avea un an! Acum are 14! Face 15 ani, pe 21 august.

„Nu știu când o să lansez cartea, data exactă, dar vă anunț. Când am timp scriu. Îmi place să scriu, despre trecut, despre prezent, despre viitor, despre toată lumea. Dacă dezvălui acum subiectele, care mai este farmecul? Clar că nu voi spune, pentru că nu ar mai avea farmec în momentul lansării”, a declarat Magda Ciumac pentru impact.ro