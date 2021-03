Magda Ciumac, acuzații grave la adresa lui Tolea. Fiul lor suferă cel mai rău din toată povestea (exclusiv)

Magda și Tolea Ciumac formau odinioară un cuplu savuros, care se distra îndeosebi pe stilă, la OTV, unde ba dansau pe manele, ba își aduceau acuzații. Scandalurile de proporții s-au stins, precum interesul luptătorului pentru copilul său, afirmă femeia.

Magda Ciumac, acuzații la adresa lui Tolea. Fostul luptător nu a ajutat-o financiar deloc în toți acești ani

2011 a fost norocos pentru cuplul Magda-Tolea, care în luna august a acelui an și-au botezat fiul, pe micuțul Sasha, astăzi un adolescent în toată firea. Slujba a avut loc într-o biserică din Râșnov și a fost urmată de o mare petrecere într-o pensiune din oraș. Petrecăreții au fost întâmpinați la locație de un taur la proțap.

„Eu nu pot să-mi descriu sentimentele, dar mi-au spus câteva persoane că pe fața mea se citea foarte multă fericire”, declara fostul sportiv atunci.

Petrecerea s-a încins cu adevărat aproape de miezul nopții, cu un foc de artificii. Câțiva ani mai târziu, protagoniștii nu au mai avut nevoie de alte artificii pentru a le marca evenimentele. Au început disputele, desfășurate în mare parte pe micul ecran, acuzațiile de infidelitate și replicile acide.

Toate s-au stins odată cu trecerea timpului. Acum se simte intens doar dezinteresul lui Tolea pentru copil, mărturisește Magda, care spune că nu a mai fost ajutată deloc de bărbat din punct de vedere financiar, neplătindu-i băiatului pensia alimentară.

„Capitol închis!”

„Tolea nu se interesează de copil! Niciodată nu a trimis, plătit ori dat ceva! Nici nu vrem nimic de la el! Lui Alexander nu îi lipsește nimic! Are 14 ani, este în primul an de liceu! Nici nu vreau să reiau subiectul acesta! Capitol închis! Îl cresc singură, asta este clar! De când avea un an! Acum are 14! Face 15 ani, pe 21 august”, a declarat Magda Ciumac pentru Impact.

„Nu știu când o să lansez cartea, data exactă, dar vă anunț. Când am timp scriu. Îmi place să scriu, despre trecut, despre prezent, despre viitor, despre toată lume. Dacă dezvălui acum subiectele, care mai este farmecul? Clar că nu voi spune, pentru că nu ar mai avea farmec în momentul lansării”, a completat ea.