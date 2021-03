Imagini rare cu Dan Diaconescu și fiica lui. Nu l-ai mai văzut niciodată așa pe fostul patron OTV | FOTO EXCLUSIV

Dan Diaconescu a devenit o prezență foarte scumpă la vedere. Fostul patron OTV a renunțat definitiv la pasiunea pentru televiziune, cu toate că s-a zvonit că s-ar reîntoarce cândva pe micile ecrane. Cum a fost surprins acesta recent? Vedeta se afla în compania fiicei sale.

Dan Diaconescu a devenit din ce în ce mai discret cu viața sa, după ce s-a retras definitiv de pe micile ecrane. Acesta este văzut foarte rar în prezența singurului său copil. Fostul patron de la OTV se pare că încearcă să depășească problemele financiare cum poate în această perioadă, la fel ca mulți dintre oameni.

Bărbatul și-a făcut apariția alături de fiica sa. Cei doi au decis să petreacă puțin timp împreună, așa că au reușit să împace doi iepuri dintr-o lovitură și au mers să cumpere și cele necesare. Fotoreporterii noștri i-au surprins pe aceștia în jurul prânzului la câteva străzi de locuința din Primăverii.

Vremurile grele l-au ajuns și pe celebrul prezentator, pentru că a uitat deja de momentele în care întorcea banii cu lopata. România stătea cu sufletul la gură în fața televizoarelor la emisiunea sa în anii 2000 pentru a afla exclusivitățile momentului.

De departe subiectul care a stârnit un val de reacții și care încă este amintit este cel al dispariției Elodiei Ghinescu din 2007. Dan Diaconescu a avut atunci nu mai puțin de 239 de ediții în care a dezbătut cazul controversat.

Lucrurile au luat o altă turnură în anul 2012, moment în care postul OTV a fost închis. Amintim că în martie 2015 vedeta a fost închisă la Penitenciarul Jilava fiind acuzat de șantaj.

Acesta a primit de la judcători cinci ani și jumătate de închisoare. Mai exact, bărbatul a fost învinuit că i-ar fi cerut bani primarului unei comune din Ardeal în schimbul nepublicării unor date compromițătoare.

Doi ani mai târziu a ieșit din spatele gratiilor după ce a câștigat prin muncă un număr de 200 de zile și alte 150 pentru cele cinci scrise în perioada de arest. “Dacă vreţi să vedeţi cum e în puşcărie, faceţi-vă televiziuni de succes şi partide de succes!”, a declarat omul de televiziune, la ieșirea din închisoare.

„Rămăsese să ne vedem la o cafea, să mai povestim. Din păcate, până în 2025 el nu poate face nimic, încă patru ani de acum înainte nu are voie să revină pe micul ecran. Dar, sincer vă spun, când se întoarce, mă întorc și eu la el. Dan a mai avut postul OTV suspendat, la începutul anilor 2000. Atunci, eu și Cristina ne-am găsit alte locuri de muncă, tot în televiziune, dar când a redeschis ne-am și întors. Dan, ca șef, e pâinea lui Dumnezeu. Nu-mi aduc aminte ca vreodată să mă fi certat sau să-mi zică ceva rău, deși am mai făcut și eu porcării. Nu cred că poate vreun om care să zică ”Dan Diaconescu e un nenorocit, și-a bătut joc de mine”, când a lucrat cu el. În 2013, sediul OTV a fost sigilat, s-a pus sechestru, am vrut să ne luăm lucrurile personale, din studio. Până la urmă am reușit să ne recuperăm fotografiile cu copiii, din decor. Sediul OTV fusese vandalizat, scaunele erau cu fundul în sus, se vedea că cineva făcuse totul cu răutate, părea o răzbunare. Din păcate, lui Dan i-au luat și postul OTV și pâinea de la gură, ca ziarist”

Claudiu Bogdan, fost prezentator la „Zori de zi”