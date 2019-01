După ce a ignorat cu brio toate criticile referitoare la recursul compensatoriu, Toader are în vedere o nouă ordonanță de urgență care va anula o serie de condamnări definitive.

În cazul în care amnistia și grațierea, despre care am auzit o serie stufoasă de zvonuri în ultimul an, nu se va materializa curând, Toader are o altă soluție pentru a-l scăpa pe Dragnea de închisoare. Conform declarațiilor Ministrului Justiției, Guvernul va da o nouă ordonanță de urgență în cel mai scurt timp. Aceasta este dedicată celor condamnați de completuri de cinci judecători constituite nelegal. Ca referință, din cauza respectivei formalități tehnice a scăpat și Udrea de închisoare.

Toader a fost prezent duminică seară la România TV pentru a face câteva anunțuri importante referitoare la Justiția din țara noastră. Printre declarațiile făcute, s-a numărăt și detalierea unei ordonanțe de urgență iminente. Aceasta din urmă este menită să faciliteze recursul în anulare de către cei condamnați definitiv de un complet de judecată constituit nelegal.

„Am pregătit un proiect de Ordonanță de Urgență pentru repunerea în termen a tuturor celor care au fost condamnați de către completuri nelegal constituite și vor putea face contestație în anulare, repuși fiind în termen prin ordonanță, iar instanța, în complet legal constituit, va judeca. Dacă sunt vinovați, vor plăti”, a declarat ministrul Justiției.

„Ordonanța este pregatită, dar nu decid eu momentul cand o vom da (…) Eu am făcut draftul, doamna prim-ministru va decide, dar va fi în cel mai scurt timp posibil”, a continuat Toader. După noua ordonanță de urgență, cei care au fost condamnați definitiv dar au pierdut termenul de contestație, vor putea face recurs în anulare.

Deși astfel de măsuri s-ar putea să supere Uniunea Europeană pentru că slăbesc și mai mult încrederea în justiția din țara noastră, Toader este împăcat cu consecințele. ministrul Justiției a susținut că „atât timp cât Curtea Constituțională a spus că justiția s-a înfăptuit pe lângă lege, aceștia nu vor putea spune altceva, deoarece ar însemna implicit o invalidare a deciziei CCR”.

Ordonanța este una cu miză pentru liderul PSD, Liviu Dragnea, condamnat de un complet de 5 în dosarul Referendumului, în 22 aprilie 2016. Președintele PSD a primit doi ani de închisoare cu suspendare și un termen de încercare de patru ani. El a fost acuzat de DNA de „folosirea influenței sau a autoritătii de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau altul de foloase necuvenite”.