Tily Niculae, primele declarații despre divorț: „Totul a durat o săptămână”

Actrița Tily Nicolae avea să dezvăluie că ea a fost chiar în pragul divorțului, după ce între ea și soțul ei se produsese un mare gol. Aceasta s-a interest ce înseamnă și ce presupune o asemenea decizie.

Tily Niculae, primele declarații despre divorț

Tily Niculae a povestit o situație din viața ei, despre care nimeni nu știa. Aceasta s-a aflat la un pas de divorț, nu în urmă cu mult timp, dar totul avea să se rezzolve după ce a mers la câteva ședințe de terapie. Tily Niculae a povestit tot în emsiuunea ”La Măruță”.

„Totul a durat o săptămână, timp în care m-am interesat ce înseamnă și ce presupune un divorț. (…) Este diferența asta de vârstă (de 10 ani), în care el ia totul cu relaxare.

Ne-am cunoscut când eu aveam 18 ani. M-am căsătorit la 20 și ceva de ani. Ce Dumnezeu să știu? (…) Și aveam senzația că tot timpul pompez doar pentru celălalt și că mie nu mi se reîntoarce nimic. După care au urmat câteva ședințe de terapie în care am înțeles că nu trebuie să-i ceri celuilalt ceva ca să fii fericit. Comunicarea este cea mai importantă pe toate planurile. Trebuie să trecem peste bariera de a ne închipui ce crede celălalt. (…) Aveam senzația că între noi se produsese un gol și că el oarecum își trăia toate dorințele, iar eu, din dragoste pentru el, mereu acceptam și niciodată nu mi le îndeplineam pe ale mele”, a povestit Tily Niculae.

În prezent, Tily Niculae este însărcinată și se bucură de fiecare moment. Asta deoarece, în trecut, a pierdut două sarcini.

„De vreo trei ani, Dragoş şi Sofia mă pistonau să mai avem un bebe în casă. În februarie, m-am trezit şi am ştiut să sunt însărcinată. Aşa a fost şi la Sofie. Am mers la o clinică privată, ca să îmi fac analizele de sânge, dar eu ştiam că sunt însărcinată. Era o sarcină mică, la patru săptămâni. La ecografie, mi s-a spus că am un hematom foarte mare şi că am şanse 50-50.

Mi s-a dat tratament, am făcut injecţii în burtă. La şase săptămâni i-am auzit inima, în săptămâna a şaptea am mers iar la ecografie, voiam să mă asigur că totul e bine. În săptămâna a opta a mers din nou la ecografie. Medicul mi-a spus să las telefonul, pentru că filmam, şi am ştiut că i s-a oprit inima… Nu a fost să fie. Nu am căutat motive, am încercat să trec cu uşurinţă, ştiam că le-aş fi făcut Sofiei şi lui Dragoş rău. După chiuretaj am simţit că acolo mi-a rămas inima”, a declarat actriţa, cu ochii în lacrimi”, a mai declarat Tily Niculae.