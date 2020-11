Fiica lui Tily Niculae, operată de urgență. Ce afecțiune dureroasă are la ochi

Fiica lui Tily Niculae a fost operată de urgență pentru a treia oară din cauza unei afecțiuni dureroase: fetița a dezvoltat un salazion.

Fiica lui Tily Niculae a fost operată de urgență pentru a treia oară după ce a dezvoltat un salazion

O excursie la bunici a pus pe jar toată familia. Tily i-a pus în bagaj și unguentul pe care îl folosește Sofia de regulă pentru problema la ochi, dar nu a observat că medicamentul este expirat. Nu a putut găsit la farmacia din sat, pentru că era închisă. Chiar dacă nu a intrat în panică, copila a dezvoltat repede un salazion, care trebuia operat de urgență. Actrița și-a pregătit fiica pentru intervenție, fără a pronunța în fața ei cuvântul ”operație”.

Toate au decurs bine, până când cele două au ajuns acasă, unde micuța și-a smuls pansamentul cu tot cu firele chirurgicale, lucru care a dus la deschiderea operației. Deși pe moment au rezolvat situația, riscul ca rana să se infecteze a fost mare. Sofia este bine în prezent, dar este predispusă la a mai dezvolta și în alte ocazii salazion.

Salazionul este o inflamație cronică, care se manifestă prin apariția unor chisturi tumorale benigne, de mici dimensiuni, situate la marginea pleoapelor. El apare ca urmare a blocării canalului de excreție a glandelor sebacee, ceea ce duce la acumularea secrețiilor.

„Sofia m-a învățat pe mine multe lecții”

„Eu am fost mama panicoasă. M-a luat cu leșin până să ajung. Acum, Sofia m-a învățat pe mine multe lecții. Are predispozitie la salazioane, asa se numesc. Noi facem ulcioare la ochi, ea face infectiile acestea capsulate. Asa ca ajungem la interventii. Am tras de un salazion din luna mai. Asa am ajuns la concluzia ca trebuie sa il eliminam, pentru a treia oara. Se fac des, la o luna sau 6 luni, unii fac chiar la un an. Se pot face si ca adult.

Nu mi-am mintit fiica, i-am spus ce se întâmplă, de fapt. Face aerosoli cu ser fiziologic, face de mică. I-am explicat că la fel e si la anestezie, așa că s-a dus la operație cu încredere. Anestezia generala nu e asa profunda, o sa fie bine. În principiu, are usturimi la ochi, dar intervenția e minimă. Operația nu doare atât de tare, se pun antiinflamatoare acolo prin branulă. A doua zi, e in regula”, a declarat vedeta într-un interviu pentru ”Vorbește lumea”, emisiune difuzată de PRO TV.