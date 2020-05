Au trecut mai bine de șase săptămâni de când Tily Niculae a devenit mămică pentru a doua oară, iar frumoasa actriță a născut pe timp de pandemie și le-a împărtășit și celor din mediul online problemele cu care s-a confruntat după ce a devenit mama Sofiei și a lui Răducu.

Tilly Niculae a născut în timpul pandemiei și și-a povestit experiența. ”Eu asta aleg să fac”

Tily Niculae este una dintre cele mai apreciate actrițe din țară, devenind cunoscută după ce a dat viață unui personaj în celebrul serial ”La Bloc”. Anii au trecut, iar vedeta s-a maturizat și a devenit mămică de fetiță, dar și de băiețel.

În urmă cu șase săptămâni, chiar în mijlocul pandemiei, frumoasa actriță l-a adus pe lume pe Răducu. Activă fiind pe rețelele sociale, în dreptul unei fotografii cu cel mic, Tily a vorbit despre problemele prin care a trecut după ce a născut-o, de fapt, pe Sofia.

Prin ce greutăți a trecut

”Dupa ce am nascut-o pe Sofia nu am simtit ca ma bucur constient de minunea din viata noastra! Eram obosita non stop, la fiecare scrasnet, plans al ei ma urmarea sentimentul -NU SUNT o mama buna! Tipam, tranteam, plangeam in fiecare zi. Oriunde ma duceam -(vizite,parcuri) erau 100 de pareri ale unor oameni care nu aveau delicatetea necesara sa ma ‘invete’ cum sa fac sa imi FIE mie bine! Nu m-am machiat, nu m-am dat cu parfum aproape 3 ani. Aveam 26 de ani. Dupa atata timp, cu siguranta am invatat ca prioritar este sa fiu eu BINE. Cand esti mama nu exista retete sau reguli dupa care sa te ghidezi. Ci exista instinct! Asa ca indiferent de ce faci si cum faci, te rog, ai incredere ca el nu te va trada niciodata!

Astazi, la distanta de aproape 9 ani sunt din nou MAMA! Aleg sa ma bucur constient chiar si cand oboseala este mare, sa ma iubesc, sa ma rasfat, sa ma simt frumoasa, sa ma dau cu parfum chiar daca sunt in sutien&chiloti&ciorapi aproape tot timpul! Iubeste-te, ridica-te, pretuieste-te! *dupa sase saptamani am si cea de a doua poza cu pufosul meu iubit❤️ Va imbratisez, Tily”, a scris Tily Niculae.