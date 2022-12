Theo Rose, cuvinte dure după ce Carmen Harra a spus că relaţia cu Anghel Damian nu va rezista. Artista a spus lucrurilor pe nume

Theo Rose, cuvinte dure după ce Carmen Harra a spus că relaţia cu Anghel Damian nu va rezista. Spre deosebire de mama sa, cântăreața a spus că ar fi apelat la injurii, ca reacție la cele prezise de către numerolog. Cunoscută pentru stilul său direct de a comenta diverse teme, artista a spus public ce părere are despre mesajul vedetei.

Carmen Harra nu mai are nevoie de nicio introducere. Numerologul este cunoscut în spațiul public pentru prezicerile pe care le face despre diverse persoane sau evenimente. Nu o dată s-a întâmplat ca cele afirmate de ea să se întâmple întocmai. Vedeta a fost provocată, recent, să comenteze relația pe care Theo Rose o are cu Anghel Damian.

Potrivit previziunilor lui Carmen Harra, relația amoroasă dintre cântăreață și tânărul regizor nu va dura foarte mult timp. Va fi o legătură pe termen scurt, care, la un moment dat, se va consuma. Numerolog a vorbit și despre copilul pe care cuplul îl așteaptă, precizând că artista ar fi prea tânără pentru a deveni mamă.

Mama lui Theo Rose nu a rămas fără reacție, după comentariile făcute de Carmen Harra. Femeia i-a luat apărarea tinerei și i-a transmis vedetei că nu este frumos să își dea cu părerea despre aspecte ce au legătură cu viețile altora. Felul în care va evolua relația dintre fiica sa și Anghel Damian ține doar de cei doi, a subliniat mama cântăreței.

Numerologul i-a răspuns mamei lui Theo Rose, explicându-i că a vorbit frumos despre fiica sa. A spus că este frumoasă și talentată și că va avea un copil minunat cu partenerul său. Totuși, Carmen Harra a ținut să explice că oamenii și-au făcut o părere eronată despre profesia sa. Vedeta a precizat că este numerolog și că nu citește „codurile divine” la întâmplare.

„I-am spus Adrianei Bahmuțeanu că va divorța de Prigoană. I-am spus Cristinei Rus că o să aibă trei copii. I-am spus Andreei Marin că va divorța de turc. Iată, am spus niște lucruri care i-au deranjat atunci pe oameni, dar nu m-au atacat, ca să mă facă varză! Pentru că știu că eu nu fac aceste afirmații neîntrebată. Am fost mereu întrebată. În multe cazuri, am avut dreptate”, este mesajul transmis de Carmen Harra mamei lui Theo Rose.