Carmen Harra, în scandal cu mama lui Theo Rose. De la ce a pornit conflictul și ce treabă are Anghel Damian

Este scandal mare între Carmen Harra și mama lui Theo Rose. Cele două au avut un schimb de replici extrem de dur. De la ce a pornit, de fapt, conflictul, și ce rol are Anghel Damian în întreaga poveste.

Faptul că Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu a făcut furori în spațiul public mai ales că, după doar câteva luni de la confirmarea relației, s-a aflat și că cei doi urmează să devină părinți.

Printre cei care au vorbit despre subiectul anului în lumea mondenă a fost și Carmen Harra. Clarvăzătoarea a dezvăluit că cei doi nu sunt, de fapt, suflete pereche și că va fi nevoie de multă înțelepciune, răbdare și muncă pentru a face această relație să funcționeze.

Previziunile sale nu au rămas fără reacție. Mama lui Theo Rose nu a ezitat să își exprime nemulțumirea cu privire la spusele lui Carmen Harra. A fost momentul ce a declanșat, de fapt conflictul, artista și Anghel Damian fiind prinși la mijloc.

„Eu am făcut copil la 20 de ani. Copiii sănătoși se fac la vârsta aceasta. Nu după ce iei zece ani pastile. Vă rog să îi lăsați să se bucure de viață lor. Este treaba lor dacă o să le reziste relația sau nu.

Replica nu a întârziat să apară. Carmen Harra a răbufnit, punctând că nu a spus nimic negativ despre cei doi și că toate previziunile sale au în spate o pregătire serioasă în domeniu.

„În primul rând, eu cred că am vorbit foarte frumos despre Theo Rose. Am spus că este frumoasă, talentată, că o să aibă un copil,minunat, nimic rău. Eu fac niște analize, calcule. Lumea și-a creat, de-a lungul timpul, o părere total greșită despre mine și aș vrea să o corectez câteva vorbe. Eu nu sunt prezicătoare, astrolog, eu sunt numerolog, dar eu nu vorbesc fără să știu. Nu vorbesc despre codurile divine fără să știu despre ce este vorba.

Eu am făcut multe anticipări de-a lungul anilor. I-am spus Adrianei Bahmuțeanu că va divorța de Prigoană, i-am spus Cristiei Rus că o să aibă trei copii, i-am spus Andreei Marin că va divorța de turc.

Iată că am spus niște lucruri care i-au deranjat atunci pe oameni, dar nu m-au atacat să mă facă varză, pentru că știu că eu nu fac aceste afirmații neîntrebată, eu am fost mereu întrebată. În multe cazuri am avut dreptate.”, a declarat Carmen Harra, în cadrul unei emisiuni TV.