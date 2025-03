Mario Fresh, mărturisiri emoționante în fața fanilor despre despărțirea de Alexia Eram: „Ne-am crescut unul pe celălalt”

Mario Fresh a vorbit deschis despre relația sa de opt ani cu Alexia Eram și impactul pe care despărțirea lor l-a avut asupra muzicii sale. Artistul a ales să împărtășească aceste gânduri chiar în timpul unui concert, în fața fanilor care l-au susținut pe parcursul întregii sale cariere.

Despre relația lor s-a aflat în octombrie 2024, când Mario a confirmat că el și Alexia au decis să meargă pe drumuri separate. Mesajul său de atunci, postat pe rețelele sociale, a fost unul plin de eleganță și respect:

De atunci, Alexia nu a comentat public despre despărțire, însă Mario Fresh a ales să își deschidă sufletul din nou, recent, pe scenă.

În timpul unui concert, artistul a lansat o întrebare către public: „A suferit cineva din dragoste pe aici?”. Răspunsul l-a dat chiar el, cu sinceritate:

„Am suferit și eu, dar nu puțin. Bine, am suferit mult, am scris vreo două-trei albume din durerea asta. Relația mea a durat opt ani. Am crescut împreună, ne-am format unul pe celălalt și, la un moment dat, am ales drumuri diferite.”