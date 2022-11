Tatăl lui Theo Rose confirmă sarcina fiicei sale. Ce spune despre iubitul artistei: „Noi suntem mai conservatori” EXCLUSIV

Tatăl lui Theo Rose confirmă sarcina fiicei sale. Ioan Diaconu se declară un bunic fericit. El a confirmat, în exclusivitate pentru Playtech.ro, că celebra lui fiică, pe care o vedeți și în serialul „Clanul” (PRO TV), va deveni mamă: „Pe noi ne-a anunțat Theo încă de la începutul lunii noiembrie despre marele eveniment. Am sărit în sus de bucurie, fiindcă am și eu o vârstă și deja așteptam de ceva vreme nepoți. Care se cam lăsau așteptați”.

Tatăl lui Theo Rose își adoră fiica, iar vestea că ea va fi mămică l-a bucurat nespus.

El susține însă că încă nu cunoaște sexul copilului.

Bărbatul îl cunoaște pe regizorul Anghel Damian, iubitul lui Theo Rose, și susține că i-a lăsat o impresie foarte bună.

În vârstă de 62 de ani, Ioan Diaconu se mândrește cu faptul că a avut mereu o relație specială cu mezina familiei:

„Pe Theo am crescut eu, o bună bucată de vreme. Mai exact, de pe când avea vreo două luni, timp de un an. În prima perioadă a vieții ei mi-am luat concediu de paternitate, special ca să am grijă de ea. Așa că pot spune că avem o relație fiică-tată mai aparte. Iar acum că voi fi și bunic, lucrurile nu pot fi decât îmbucurătoare, așa cum de altfel trebuie să fie lucrurile în viață”.