Actor din „Singur acasă”, arestat după ce și-a sugrumat iubita. Motivul halucinant de la care a pornit cearta

Scandal imens între un actor din „Singur acasă” și iubita sa. Bărbatul s-a certat cu partenera lui, devenind violent într-un timp foarte scurt. El a fost arestat după ce femeia a fost sugrumată într-o cameră de hotel.

Ce actor din „Singur acasă” a fost violent cu iubita lui

David Retray, actorul care l-a jucat pe fratele cel mare al personajului principat din „Singur acasă”, a fost arestat și se confruntă cu acuzații gave de agresiune domestică. Ajuns la vârsta de 44 de ani, acesta și-a pierdut cumpătul în timpul unui conflict pe care l-a avut cu iubita sa.

Cei doi se bucurau de timp petrecut în oraș împreună în momentul în care actorul s-a înfuriat de ce a făcut partenera lui. Acesta s-a supărat pentru că femeia a acordat mai multe autografe unor fane fără să le ceară bani. Ei au continuat să se certe până când au ajuns în camera de hotel unde stăteau.

Ce s-a întâmplat între cei doi

Ce s-a întâmplat după întrece orice imaginație. Aceștia s-au certat în dormitorul hotelului, iar bărbatul a devenit violent și ar fi încercat să o sugrume pe iubita sa. Ba chiar, femeia ar fi fost lovită și cu pumnii de către actorul care a jucat în unul dintre cele mai îndrăgite filme pentru Crăciun.

David Retray a fost arestat în cele din urmă. El se confruntă cu acuzații de agresiune domestică. Totuși, el a fost eliberat după ce a plătit cauțiunea în valoare de 25.ooo de dolari. Starul și iubita lui s-au despărțit în urma conflictului violent care a avut loc într-o cameră de hotel din Oklahoma.

Ce fac actorii din „Singur acasă” în zilele noastre. Hoții din film sunt extrem de cunoscuți la Hollywood

„Singur acasă” a rămas unul dintre filmele apreciate de toată lumea de Crăciun. Familia se strânge în jurul televizorului de fiecare dată pentru a urmări aventurile micuțului Kevin McCallister. Printre cele mai îndrăgite personaje se numără Marv și Harry, cei doi hoți care au devenit victimele băiatului.

Joe Pesci este foarte cunoscut la Hollywood. El a apărut în filme ca „Singur acasă” sau „Goodfellas”, unde a jucat alături de Richard Gere și Ray Liotta. Acesta a luat o pauză de la lumina reflectoarelor la începutul anilor 2000, concentrându-se pe cariera muzicală. Acesta a lansat câteva piese.

Cât despre Daniel Stern, cel care l-a interpretat pe hoțul Marv, el a mai apărut în filme ca „The Wonder Years”, „City Slickers”, „Rookie of the Year”, „Viva Las Vegas” sau „A Previous Engagement”. Acesta s-a remarcat și în domeniul artei, devenind un sculptor extrem de cunoscut și apreciat.