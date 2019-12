Teo Trandafir, momente cumplite la Revoluția din 1989. ”Ne-au spart casa. Doream să ne căsătorim, ne-au luat și asta!”

Cunoscuta prezentatoare TV a făcut câteva mărturisiri neașteptate, legate de Revoluția din 1989, când a trăit clipe cu adevărat cumplite. Pe atunci, vedeta de la Kanal D avea vârsta de doar 22 de ani și se pregătea să își susțină lucrarea de licență. De asemenea, nu mulți știu că cea care a îndrumat-o pe aceasta, în anii studenției, și i-a fost profesoară era chiar Mioara Roman.

Vedeta de televiziune a mai dezvăluit, în cadrul unui interviu, că în urmă cu 30 de ani, în zilele Revoluției, se mai pregătea și de nuntă, alături de primul bărbat pe care l-a iubit foarte mult. Acesta a fost persecutat de către regimul comunist, alături de Teo Trandafir, iar prezentatoarea a povestit toate acesta de curând.

„Nenorocirea mea a fost până la capăt. Prima mea iubire s-a ivit exact în 1989. Era profesor de literatură americană venit în România printr-o bursă Fullbright. Ne-au prigonit, ne-au spart casa. Doream să ne căsătorim și să plecăm în America. Au reușit să-mi ia și asta. Pentru asta, în 21 decembrie, am ieșit din casă. Pentru ca mi-au luat tot ce aveam și pentru că m-am gândit că într-o zi va veni copilul meu și mă va întreba ce am făcut la Revoluție. Cum era să-i spun ca am stat în casă? Așa că m-am dus la Ministerul Apărării și am alimentat încărcătoare, apoi ne-au chemat la Universitatea București”, a dezvăluit Teo Trandafir, în cadrul unui interviu, potrivit unica.ro.