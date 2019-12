Mioara Roman, prima reacție după ce fiica ei a anunțat că se desparte de Marius Elisei. Ce se întâmpla în casă cu Oana și soțul ei

Mioara Roman a oferit prima reacție după ce fiica ei, Oana, a anunțat că se desparte de Marius Elisei. Femeia a declarat că ea locuiește la parterul casei, deci nu are cum să știe ce se întâmplă la etaj.

Mioara Roman, despre despărțirea Oanei de Marius Elisei: „Locuim împreună, dar sunt destul de separată”

„Nu știu nimic, pe cuvântul meu de onoare! Habar nu am. Locuim împreună, dar sunt destul de separată, am dormitorul meu la parter. Oana mă mai roagă să mai stau cu fetița. Nu mă bag, sunt prea bolnavă”, a declarat Mioara Roman pentru Libertatea.

Reacția a venit după ce Oana Roman a anunțat că s-a separat de Mariu Elisei. Vedeta a dat vestea pe rețelele de socializare.

„În aproape 7 ani de relație am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut și momente foarte grele in care amândoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile! Aceste încercări și-au pus amprenta asupra noastră și desi am încercat și luptat pentru familia mea, am ajuns în punctul în care între noi lucrurile nu mai functionează ca și cuplu. Am decis de comun acord să ne separăm! Nu știu dacă pentru totdeauna, asta doar timpul va decide. Scopul nostru comun rămâne acela de a o crește frumos pe Isabela! Cu aportul amândurora din toate punctele de vedere”, a scris Oana Roman pe Facebook.

Oana Roman a precizat că relația ei cu Marius Elisei nu mai funcționează bine de ceva vreme și că timpul le va arăta celor doi ce au de făcut mai departe, fie că este vorba despre împăcare sau despărțire definitivă. Ea vrea să păstreze o relație bună cu soțul ei, de dragul copilului.