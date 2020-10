Taxă pentru centralele de apartament?! Nicușor Dan a făcut anunțul pentru toți românii de la bloc

Nicușor Dan menționează că are centrală de apartament întrucât locuiește într-o zonă a Bucureștiului unde nu există sistemul centralizat de încălzire.

În ce privește zvonul despre taxa pe centrala de apartament, primarul general ales susține că este ”absurdă” o astfel de politică, întrucât Primăria Capitalei nu a rezolvat încă probelma apei calde și a căldurii.

„Locuiesc într-o zonă din București în care nu există sistemul centralizat de încălzire și atunci, da, am apă caldă pentru că am centrală proprie”, a spus Nicușor Dan, miercuri seară, la Digi24, întrebat fiind dacă are apă caldă.