Taxa Oxigen. Ce le pregătește Firea proprietarilor de mașini non-Euro

Gabriela Firea va oferi tot sprijinul Primăriei Generale a Capitalei familiilor care au mașini non-Euro 1 sau 2 să își schimbe autoturismul, deoarece potrivit proiectului Oxigen, accesul acestor mașini în Capitală va fi restricționat începând din 2020.

Anunțul Gabrielei Firea pentru proprietarii de mașini non-Euro

Proiectul Oxigen, aprobat pe 24 octombrie cu 31 de voturi pentru, prevede ca mașinile non-Euro, Euro 1 și 2 să fie interzise din data de 1.01.2022, iar Euro 3 din 2024. Proiectul mai arată că din data de 1 ianuarie 2020, mașinile sub Euro 4 vor plăti vinieta Oxigen, iar mașinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul orașului. Autoturismele Euro 4 vor plăti vinieta din 2021. În acest sens, primarul Capitalei a făcut un anunț pentru proprietarii de mașini non-Euro prin care-i asigură că vor beneficia de tot sprijinul primăriei pentru a-și schimba autovehiculul non Euro 1 sau 2.

”Mașinile non-Euro, 1 și 2 nu vor mai avea acces în centrul Capitalei, Euro 3 vor trebui să plătească vinietă. Aceasta este prima etapă a programului. Pentru familiile care au mașini non-Euro, 1 sau 2, care nu mai pot să intre în centru – sunt și unele cazuri sociale, vom discuta cu fiecare familie în parte”, aspus Gabriela Firea, la Antena3, citată de Mediafax.

Însă, primarul general al Capitalei a precizat că municipalitatea nu se va implica în cazul în care familiile au două sau trei mașini și solicită ajutor pentru a le schimba pe toate. Proiectul Oxigen intră în vigoare de la 1 martie 2020.

”Dar dacă este singura mașină care ajută familia să se deplaseze – poate au probleme sau vulnerabilități, vom vedea cum putem să sprijinim să facă un buy-back și să schimbe acea mașină. Un sprijin concret pentru reînnoirea mașinii”, a mai spus primarul.

Pentru mașinile sub Euro 3 vinieta va fi de 15 lei pe zi, iar pentru cele Euro 3 și 4 taxa va fi de 5 lei pe zi. Șoferii care circulă fără vineta corespunzătoare vor fi sancționați cu amenzi de la 1.500 la 2.000 de lei.