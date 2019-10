Ce taxe vom plăti pentru a circula cu mașina prin București. Amenzile sunt usturătoare

Șoferii care își doresc să circule cu mașina prin Capitală vor avea de plătit anumite taxe. În caz contrariu, vor avea de platit amenzi usturătoare, în eventualitatea în care vor fi depistați cu nereguli de către agenții de la Rutieră. Există totuși și câteva excepții, pentru că nu toată lumea va trebui să achite taxele suplimentare.

Pe data de 24 octombrie, joi, Consiliul General al Municipiului Bucureşti va discuta modificările aduse proiectului Oxigen. Este vorba despre un proiect prin care sunt introduse viniete pentru toate mașinile sub Euro 5 , care vor traversa Bucureștiul. De asemenea, în proiectul inițial, care a fost supus unei dezbateri publice, în luna augsut din acest an, era propusă plata vinietei doar de către autoturismele cu standard de poluare Euro 3, notează adevărul.ro.

Indiferent de oraşul în care au fost înmatriculate, maşinile sub Euro 5, trebuie să plătească o vinieta Oxigen pentru a putea circulă prin Capitală. Cele sub Euro 3 nu mai au deloc voie prin centrul orașului, potrivit unor modificări aduse de către primarul Gabriela Firea, în proiectul ce vizează introducerea unei vinete speciale de acces prin București. Pentru maşinile sub Euro 3, vinieta va fi de 15 lei / pe zi. Pentru cele Euro 3 şi 4 – 5 lei pe zi. Dacă va fi aprobată de către Consiliul General, această taxă ar urmă să fie pusă în practică de la data de 1 ianuarie 2020.

Articolul 9 al acestuo proiect arată că amenzile pentru neplata vinietei speciale sunt cuprinse între 1.500 la 2.000 de lei. Sancțiunile pot fi aplicate atât de poliţişti, dar și de poliţiştii locali. Vor mai putea fi puse în vigoare și de către ”împuterniciţi ai primarului general”. Banii pe aceste amenzi vor ajunge la bugetul Primăriei Capitalei.