Cum au ajuns Doina Teodoru și Cătălin Bordea să fie “iubiți”. Anunțul făcut de vedetă a surprins internetul

Este senzația din lumea showbiz-ului românesc! Doina Teodoru este noua iubită a lui Cătălin Bordea! Această veste i-a făcut pe fanii celor doi actori să speculeze. Cei doi sunt într-o relație, iar confirmarea a venit chiar de la partenera bucătarului Cătălin Scărlătescu.

Doina Teodoru și Cătălin Bordea sunt printre cei mai iubiți și respectați actori din România. Fanii lor au acum un motiv de sărbătoare, deoarece au aflat că vor colabora într-un nou proiect comun. Ce este captivant este că în acest proiect, ei vor juca roluri deosebite, având ocazia să se prefacă într-un cuplu.

Iubita lui Cătălin Scărlătescu a comentat despre noul proiect și a exprimat cum crede că va fi să fie partenera colegului său, Cătălin Bordea. Răspunzând la această întrebare, Doina Teodoru a menționat că a avut deja ocazia să fie partenera unui comediant, și anume în Statele Unite.

Aceasta nu a oferit mai multe informații, dorind să adauge un strop de suspans pentru fanii săi. În legătură cu Cătălin Scărlătescu, cei doi sunt într-o relație fericită de peste trei ani. Actrița a discutat despre cum s-au întâlnit și despre cum celebrul bucătar a ajuns să-i devină partener de viață.

„În Vama Veche, dar nu s-a întâmplat nimic, doar am făcut cunoștință. Apoi, peste câteva luni, ne-am văzut la niște petreceri la niște prieteni comuni. Avem mulți prieteni în comun. Am început să vorbim, el să facă pe marele seducător cu mine, eu „șezi blând că nu e cazul”… Și uite-așa, dintr-una într-alta, am ajuns să ieșim la date. I-a plăcut mult de mine, l-am activat…”, a afirmat cu altă ocazie Doina Teodoru.