Ce afaceri are și cu ce se ocupă Florin Stamin de la Asia Express 2025. Cum arată femeia cu care și-a refăcut viața după divorțul de Raluca Bădulescu

După un mariaj de peste 15 ani alături de Raluca Bădulescu, Florin Stamin, concurent la Asia Express 2025, și-a regăsit echilibrul personal și profesional. Noul său drum este marcat de afaceri solide și de o relație asumată cu Irina Irimia, o tânără antreprenoare care pare să-i fi adus zâmbetul înapoi pe chip.

Florin Stamin, între afaceri și televiziune

Deși este cunoscut publicului larg mai ales prin prisma relației cu Raluca Bădulescu și a participării la show-ul Asia Express 2025, Florin Stamin are și o latură antreprenorială. Acesta a fost implicat de-a lungul timpului în proiecte de business din domeniul imobiliar și al comerțului, construindu-și o reputație de om pragmatic și discret.

Prezența sa în televiziune pare să fie mai degrabă o extensie a acestei imagini, oferindu-i ocazia de a arăta o parte mai personală a vieții sale. Dincolo de expunerea mediatică, Florin Stamin preferă să se concentreze pe viața privată și pe activitățile care îi asigură independența financiară.

În ciuda notorietății, a rămas rezervat atunci când vine vorba de detalii despre afacerile sale, menținând un echilibru între scena publică și spațiul personal.

Irina Irimia, femeia care i-a readus zâmbetul

După divorțul de Raluca Bădulescu, Florin Stamin nu a rămas singur prea mult timp. La scurt timp de la separare, a început o relație cu Irina Irimia, o tânără antreprenoare originară din Bacău.

Aceasta deține un magazin de accesorii vestimentare premium, specializat în șosete de damă, cu punct de vânzare într-o zonă centrală a Capitalei.

Relația lor este una asumată, iar cei doi nu ezită să își arate afecțiunea în public. Fotografiile postate pe rețelele sociale, inclusiv din vacanțe, sugerează o legătură stabilă și plină de energie pozitivă.

Un detaliu care a stârnit curiozitatea fanilor a fost apariția lui Vali Pungă, fostul partener al Ralucăi Bădulescu, în unele cadre alături de Florin și Irina – o coincidență care a alimentat speculațiile, dar care nu pare să fi afectat armonia dintre cei doi.

Raluca Bădulescu, despre relația cu Florin Stamin

Raluca Bădulescu a preferat să vorbească deschis despre despărțirea de Florin Stamin, arătând că ruptura nu a venit din lipsă de afecțiune, ci din dorința de a rămâne prieteni apropiați.

”Am luat-o pe drumuri separate de comun acord, tocmai pentru că ne iubim. Ne-am gândit noi, după 15 ani de căsătorie, că cel mai bine ar fi să rămânem cei mai buni prieteni și să ne refacem viața din punct de vedere sentimental cu alte persoane.”, a declarat vedeta pentru Kanal D.

Mai mult, aceasta a recunoscut că și-a refăcut și ea viața, subliniind că legătura cu Florin va rămâne mereu specială.