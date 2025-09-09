Ultima oră
O nouă lovitură pentru Adriana Bahmuţeanu. Mama vedetei a murit, anunţul a fost făcut de sora prezentatoarei TV
09 sept. 2025 | 13:31
de Violeta Badea

Ce afaceri are și cu ce se ocupă Florin Stamin de la Asia Express 2025. Cum arată femeia cu care și-a refăcut viața după divorțul de Raluca Bădulescu

Monden

După un mariaj de peste 15 ani alături de Raluca Bădulescu, Florin Stamin, concurent la Asia Express 2025, și-a regăsit echilibrul personal și profesional. Noul său drum este marcat de afaceri solide și de o relație asumată cu Irina Irimia, o tânără antreprenoare care pare să-i fi adus zâmbetul înapoi pe chip.

Florin Stamin, între afaceri și televiziune

Deși este cunoscut publicului larg mai ales prin prisma relației cu Raluca Bădulescu și a participării la show-ul Asia Express 2025, Florin Stamin are și o latură antreprenorială. Acesta a fost implicat de-a lungul timpului în proiecte de business din domeniul imobiliar și al comerțului, construindu-și o reputație de om pragmatic și discret.

Prezența sa în televiziune pare să fie mai degrabă o extensie a acestei imagini, oferindu-i ocazia de a arăta o parte mai personală a vieții sale. Dincolo de expunerea mediatică, Florin Stamin preferă să se concentreze pe viața privată și pe activitățile care îi asigură independența financiară.

În ciuda notorietății, a rămas rezervat atunci când vine vorba de detalii despre afacerile sale, menținând un echilibru între scena publică și spațiul personal.

Vezi și:
Cine este Alina Pușcău, frumoasa româncă de la Asia Express 2025, cerută de soție de Vin Diesel
Ștefan Floroaică, dezvăluiri din Asia Express. Cum l-a motivat Sânziana Negru înainte să plece: „Mi-aș fi dorit să ajung cât mai departe”. EXCLUSIV

Irina Irimia, femeia care i-a readus zâmbetul

După divorțul de Raluca Bădulescu, Florin Stamin nu a rămas singur prea mult timp. La scurt timp de la separare, a început o relație cu Irina Irimia, o tânără antreprenoare originară din Bacău.

Aceasta deține un magazin de accesorii vestimentare premium, specializat în șosete de damă, cu punct de vânzare într-o zonă centrală a Capitalei.

Relația lor este una asumată, iar cei doi nu ezită să își arate afecțiunea în public. Fotografiile postate pe rețelele sociale, inclusiv din vacanțe, sugerează o legătură stabilă și plină de energie pozitivă.

Un detaliu care a stârnit curiozitatea fanilor a fost apariția lui Vali Pungă, fostul partener al Ralucăi Bădulescu, în unele cadre alături de Florin și Irina – o coincidență care a alimentat speculațiile, dar care nu pare să fi afectat armonia dintre cei doi.

Raluca Bădulescu, despre relația cu Florin Stamin

Raluca Bădulescu a preferat să vorbească deschis despre despărțirea de Florin Stamin, arătând că ruptura nu a venit din lipsă de afecțiune, ci din dorința de a rămâne prieteni apropiați.

”Am luat-o pe drumuri separate de comun acord, tocmai pentru că ne iubim. Ne-am gândit noi, după 15 ani de căsătorie, că cel mai bine ar fi să rămânem cei mai buni prieteni și să ne refacem viața din punct de vedere sentimental cu alte persoane.”, a declarat vedeta pentru Kanal D.

Mai mult, aceasta a recunoscut că și-a refăcut și ea viața, subliniind că legătura cu Florin va rămâne mereu specială.

”N-am regrete, cred cu tărie că în viață trebuie să faci ceea ce simți, indiferent cât de mult doare sau cât de mult poate durea în viitor. Ne leagă o viață pe mine și pe Florin.

Are grijă de copil, să nu se mire lumea dacă o să ne vadă în continuare împreună pentru că el este iubirea vieții mele.”, a mai spus Raluca Bădulescu.

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Nu sunt bani de pensii şi salarii, dar Guvernul dă bani de murături. Cine primeşte!
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Catinca Roman și Calina, bagaje de 98 de kilograme în Asia Express: „Am folosit tot”. De ce a vrut fata creatoarei de modă cu orice preț în emisiune. EXCLUSIV
Catinca Roman și Calina, bagaje de 98 de kilograme în Asia Express: „Am folosit tot”. De ce a vrut fata creatoarei de modă cu orice preț în emisiune. EXCLUSIV
Monden
acum o oră
De ce alimente nu se mai apropie Oana Roman de când a ajuns la silueta dorită. Vedeta este cât se poate de hotărâtă: „Nu am pofte”. EXCLUSIV
De ce alimente nu se mai apropie Oana Roman de când a ajuns la silueta dorită. Vedeta este cât se poate de hotărâtă: „Nu am pofte”. EXCLUSIV
Monden
acum 2 ore
Rugăciune puternică de Sfinţii Ioachim şi Ana. Ruga face minuni pentru cei care cer ajutorul divin în această zi
Rugăciune puternică de Sfinţii Ioachim şi Ana. Ruga face minuni pentru cei care cer ajutorul divin în această zi
Diverse
acum 5 ore
Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică Jr, mândri de Alexandru în prima zi de şcoală. Cum au fost filmaţi cei doi?
Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică Jr, mândri de Alexandru în prima zi de şcoală. Cum au fost filmaţi cei doi?
Monden
acum 7 ore
Parteneri
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă”
Click.ro
Lista românilor care nu pot obține cărți de identitate noi
Mediaflux
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate și tradiții distruse pentru un resort de lux
Digi24
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express! Care ar fi primele echipe eliminate
Unica.ro