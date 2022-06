Tatăl Denisei Manelista, strigăt disperat după ce a primit o lovitură dură: ”Vreau să fiu îngropat lângă fiica mea” EXCLUSIV

Tatăl regretatei Denisa Răducu e tare dezamăgit că a pierdut, în instanță, drepturile de autor ale artistei. Dar, a promis că nu se dă bătut și nici intimidat și că va continua lupta, la recurs: ”Cei care dețin acum drepturile de autor ale fiicei mele se bucură de banii munciți de ea. Ne spun mulți că toate melodiile sunt în posesia unora din Sibiu care le-au cumpărat de la cei cu care Denisa colaborase inițial”, ne-a declarat Emilian Răducu, în exclusivitate pentru playtech.ro.

Emilian Răducu, tatăl Denisei Răducu (Manelista), continuă lupta în instanță cu cei care dețin drepturile de autor ale artistei. El ne-a vorbit, în exclusivitate pentru playtech.ro, despre acest proces lung, întortocheat și scump, care durează de mai bine de patru ani:

„Am cheltuit peste 5.000 de euro, cu toate taxele și cu onorariul avocaților, mi s-a spus că mai bine îmi făceam o firmă, că așa aș fi avut mai multe șanse să câștig și să intrăm în posesia drepturilor de autor. De patru ani umblăm prin tribunale și în final nu ne alegem cu nimic.

Nu știu la ce valoare se ridică drepturile de autor ale Denisei. Mulți ne spun că toate melodiile cântate de ea sunt în posesia unora din Sibiu. Ei trăiesc de pe urma unei ființe dragi nouă care nu mai e printre noi.

Cu cei care au vândut drepturile de autor ale Denisei, și care ne sunt și rude, nu am vorbit, am evitat, nu mă interesează decât să se facă dreptate. Și-au bătut joc de noi, ca familie. Procesul are loc la București, iar recursul tot acolo se va desfășura.”