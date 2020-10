Bianca Comănici a spus adevărul! De ce s-a despărțit de Livian, de fapt

Bianca Comănici a spus adevărul despre despărțirea furtunoasă de Livian. Tânărul a pus totul pe baza altui motiv. Care a fost, de fapt, realitatea și de ce și-au spus cei doi adio chiar înainte de Marea Finală?

Povestea lor de dragoste s-a terminat în urmă cu câteva luni, dar abia acum Bianca a ieșit în prim-plan cu adevărul. Cei doi au declarat în repetate rânduri lucruri destul de diferite. Motivele despărțirii au fos pe rând: caracterul prea puternic al brunetei, infidelitățile tânărului și derivate ale acestora. Livian s-a detașat de poveștile trecutului și acum și-a găsit o altă domnișoară care să-l iubească. În timpul acesta, fata și-a readus aminte de fostul iubit și a decis să le mărturisească fanilor lor ce s-a întâmplat cu adevărat între ei.

Separarea celebrului cuplu din cadrul emisiunii Puterea Dragostei a fost mereu pusă sub semnul întrebării, mai ales că ambii au ajuns în Finală și puteau să fie primul cuplu care să fi pus mâna și pe marele premiu, dar și pe o poveste frumoasă. Tânăra susține că nu îl poate uita așa ușor pe Livian, dar că acum s-a obișnuit cu ideea și începe ușor, ușor, să treacă peste. În discuțiile celor doi despre separare, au decis de comun acord că este vorba despre un cumul de factori care au dus la asta, printre care și părerile părinților lor. Bianca a crezut în relația lor și chiar a sperat până în ultima clipă ca lucrurile să se schimbe, mai ales că ceea ce au trăit împreună a fost foarte frumos și nu regretă nimic.

”Am vorbit cu el. L-am întrebat de ce ne-am despărțit. Și este vorba de un cumul de factori, de părinții lui, de ce s-a întâmplat între noi… Nu a fost, oricum, clar ce mi-a spus, nu am înțeles și nu înțeleg nici acum. Dar asta e, el a ales altceva… Și nu, nu au fost problemele din trecutul meu, nici nu aveau cum având în vedere ce se întâmplă acum în relația lui. Dar ceva s-a întâmplat. Nu am vorbit cu Nelson, el nici nu mă interesează ce spune, deși mă atacă regulat, am încercat să vorbesc cu mama lui Livian, dar nu mi-a răspuns. Asta e, vom trece și peste asta, mergem mai departe”

Bianca Comănici (Sursa: wowbiz.ro)