Jador, reacție grosolană la Survivor către Simona Hapciuc. Blonda n-a mai rezistat: ‘Vreau să plec acasă’

Survivor România 2021 nici nu a început bine că discuțiile au luat năvală cele două echipe care doresc să dea tot ce au mai bun. Din păcate, chiar Jador e unul din concurenții care și-a „terorizat” colegii. Ce s-a întâmplat în ediția recentă și ce au spus unii coechipieri pe la spatele manelistului?

Survivor România abundă de discuții în contradictoriu, șicane și mici scandaluri, dar mai ales critici imense la adresa coechipierilor. După ce Alexandra Stan și Amna au fost aspru discutate în echipa Faimoșilor, acum Jador e cel care e vorbit tranșat la testimoniale.

Simona Hapciuc a declarat la testimoniale că se gândește serios să plece acasă, pentru că nu mai poate sta în preajma manelistului care exagerează cu unele lucruri. Cea din urmă a spus: Nu mai pot, vreau să plec acasă din cauza lui. Nu ascultă de nimeni, nu vedeți? Eu am încercat să-i spun ceva și mi-a zis lasă-mă, hai, mă, du-te-n p*** mea!

Zannidache susține aceleași scene și comportamentul neadecvat al manelistului spunând la un testimonial că înțelege că el încearcă să tragă pentru echipă, dar nu o face într-un mod benefic. „Eu înțeleg chestia asta să vrei să faci, băi, dar strici echipa când te cerți mereu, când le spui ce le spui”, a spus cântărețul.

Adunați în jurul locului pe care acum îl numesc acasă, au continuat să-și spună părerea pe față. În timp ce unii dintre ei se plângeau de situația în care îi pune fostul concurent de la „Puterea Dragostei”, tânărul a ales poziția de victimă.

Simona Hapciuc: Lasă-i pe alții să vorbească, nu trebuie să facem doar cum vrei tu

Jador: Bine, hai că tac, vorbiți voi, eu sunt vinovat

“Am lăsat-o pe fosta mea. O iubesc la fel de mult ca pe mama. M-am gândit puțin la ea, mi-a curs o lacrimă… Dar vreau să uit. Își bate joc de mine pentru că sunt om bun. Nu se gândea la mine, se gândea doar la ea. Nu se gândea că am nevoie de o femeie lângă mine, că eu muncesc atât de mult, muncesc cu nopțile. Sincer, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Nu se gândeşte la mine şi la fericirea mea, ci doar la ea! Vreau să o uit neapărat. Am venit aici să o uit și să devin un om mai bun. O să fie ca un post pentru mine, fix așa am gândit când am plecat de acasă”

Jador