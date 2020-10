Jador, veste uluitoare. Revine la Puterea Dragostei datorită unei femei?!

Jador și-a uimit din noi fanii, dar de data asta nu cu un nou hit, ci cu o veste! Celebrul manelist revine în atenția telespectatorilor emisiunii Puterea Dragostei. Ce femeie din casă i-a atras atenția cunoscutului cântăreț?

Emisiunea Puterea Dragostei l-a propulsat de-a dreptul pe Jador. Acesta cânta și înainte, dar abia după apariția în show a revenit în atenția unei țări întregi. Mulți dintre cei care l-au văzut l-au apreciat pentru caracterul pe care-l are și pentru felul simplu și natural de a fi. De la iubirea neîmpărtășită în fața camererlor de luat vederi și până la colaborări imense cu diverși artiști de la noi nu a fost mult. Acum, se bucură chiar de propriul reality, unde mărturisește tuturor că duce lipsa unei povești de dragoste ca-n filme, la fel cum vede la părinții lui.

Pentru că mereu a fost transparent cu fanii lui, Jador le-a recunoscut fanilor că a cam pus ochii nu pe o fată, ci pe două dintre concurente. Chiar artistul a menționat în repetate rânduri faptul că s-ar bucura dacă ar trebui să se deplaseze din nou la Istanbul pentru noi aventuri și trăiri intense. „Nu aș refuza să intru din nou în show, pentru mine, a fost o rampă de lansare și nu am să uit niciodată acest lucru. Puterea dragostei m-a ajutat să devin artistul de azi, fără această emisiune, mi-ar fi fost foarte greu”, declara cântărețul.

„Prima noastră întâlnire a fost la hotel! Dormit împreună și știți voi. Din prima noapte am dormit împreună, atât pot să zic ca să fiu un domn. Apoi ea mi-a zis că vine la emisiune pentru mine. Eu nu o luam în serios, am zis ca a fost doar o seară normală la hotel, a venit fata, asta e. Nu puteam să o iau în serios, deși la început ea s-a descris foarte frumos. Ție îți place de Jador, nu îți place de Ionuț! Ca și de Bogdan Mocanu…suntem populari, ce să zic. Acum te joci cu Iancu! Care e rolul tău acolo, Ella? Iancu are o relație. Vrei să fii vânătă din cap până în picioare? Erai călare pe Iancu și în pauze în timp ce eram eu în emisiune. Unde e respectul tău față de Denisa?”

Ionuț Dumitrache/ Jador