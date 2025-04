Fericire mare în familia lui Armin Nicoară. Claudia Puican a născut, cum se simte proaspăta mămică

Fericire mare în familia lui Armin Nicoară. Claudia Puican a născut un băiețel perfect sănătos! După mulți ani de încercări, cei doi solisți au reușit să își întemeieze o familie. Cum se simte proaspăta mămică?

Claudia Puican a născut un băiat

Claudia Puican a născut și și-a văzut visul cu ochii. După o lungă perioadă de încercări, aceasta a rămas însărcinată și a reușit să aducă pe lume un copil perfect sănătos. Din cauza problemelor de sănătate cu care Armin Nicoară se confruntă, bebelușul s-a lăsat așteptat ceva timp.

Claudia Puican a născut prin cezariană un băiețel, pe 11 aprilie. 2025. Vestea cea mare a fost dată chiar de către Armin, prin intermediul unei postări realizate în mediul online. Micuțul va purta numele de Amir Efrem Nicoară, un nume special.

„Am fost la icoana Sfântului Efrem și am spus că dacă va fi să avem un copil, eu îi voi pune unul dintre nume Efrem sau dacă va fi fată, îi voi pune numele Efremia’, a spus Armin Nicoară la PODCAST misto By Bursucu.

Cine vor fi nașii micuțului

În timpul unui live pe platforma de socializare TikTok, Armin Nicoară a fost întrebat despre nașii copilului său. Artistul a dezvăluit că părinții spirituali ai bebelușului vor fi aceiași care le-au fost nași de cununie, și anume Roxana Vașniuc și soțul ei.

Claudia Puican a apelat la fertilizarea in vitro

Din cauza faptului că Armin Nicoară suferă de diabet, Claudia Puican a fost nevoită să apeleze la fertilizarea in vitro. După ce au apelat la mai mulți medicii și au încercat pe cale naturală de nenumărate ori, artista a reușit să rămână însărcinată.

„A fost puțin mai greu la început. Nu toate femeile sunt așa de norocoase să aibă o sarcină ușoară, fără să-ți fie rău. Mi0a fost foarte rău și încă îmi este. Nu mi-au trecut stările de rău. Poate că așa o să o duc până la final, nu este nicio problem. Am făcut în așa fel încât oamenii să nu simtă ce s-a întâmplat cu mine. Am optat pentru fertilizare in vitro și am reușit din prima”, a povestit aceasta, în urmă cu mai multe luni, în cadrul unei emisiuni.

Sursa foto: instagram