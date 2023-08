Surprize, surprize! Andreea Marin revine pe micul ecran, după o pauză de doi ani: ”Ne vedem în deschiderea unei emisiuni noi” EXCLUSIV

Vedeta tv Andreea Marin revine pe micul ecran, la doi ani de la ultimul ei succes, emisiunea ”Nu există nu se poate!”, de la TVR 2. În exclusivitate pentru Playtech Știri, ea ne-a oferit câteva indicii, despre noul proiect de televiziune, la care va colabora.

Vedeta de televiziune Andreea Marin are agenda plină. Organizează evenimente, inclusiv caritabile, și semnează parteneriate, cu diferite firme, inclusiv de cosmetice. Andreea duce însă dorul televiziunii, ultima ediție a emisiunii sale, ”Nu există nu se poate!”, fiind difuzată de TVR 2, postul tv care i-a găzduit producția, în urmă cu doi ani.

Întrebată de reporterii Playtech Știri, dacă există posibilitatea ca, din această toamnă, odată cu lansarea grilelor de programe tv, să revină pe micul ecran, Andreea Marin ne-a oferit câteva indicii, despre noul proiect, fără a menționa însă și postul de televiziune cu care va colabora: ”Nu o emisiune permanentă, sincer nu e momentul pentru asta, fiind foarte prinsă cu propriul business, dar ne vedem în deschiderea unei emisiuni noi, la una dintre marile televiziuni, detalii la momentul potrivit”.

Andreea Marin e tare mândră de Violeta, pe care recent a însoțit-o în America, unde puștoaica a obținut o bursă.

Aproape că n-ar fi avut nevoie de însoțitori până în campusul universității, unde am lăsat-o să se descurce singură, dar cu siguranță eu am avut nevoie să-i fiu în preajmă, nu m-am desprins ușor. Să fim cu toții sănătoși, să ne vedem copiii mergând pe drumul lor, spre liniștea inimii noastre! Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a scris Andreea Marin, pe Facebook.

Andreea Marin recunoaște că se relaxează, în grădina ei, plină cu fructe și cu legume, postând, de altfel, pe conturile sociale, fotografii cu recolta din acest an.

”Roadele noastre, crescute cu apă, soare și dragoste în Grădina cu miresme, fără chimicale, cu gustul legumelor din recolta bunicii de odinioară. Avem si dovleci, ardei, vinete, ceapă, usturoi, rădăcinoase, plante aromatice, verdețuri de toate felurile, iar fructele românești (mere, caise, cireșe, vișine, căpșunele, mure) și cele exotice sunt la ele acasă la noi (lămâi, măslini, mandarine, rodie). Câte puțin din fiecare, căci nu avem o grădină mare și am improvizat soluții inedite, gândite de noi ca să valorificăm orice loc în mod constructiv, dar e de ajuns pentru noi și cei dragi ce ne calcă pragul. Am pornit de la busuiocul, pătrunjelul, ardeii și roșiile cherry, plantate cu ani în urmă, în ghiveci în micul balcon de la bloc, unde stăteam înainte să am șansa de a ne muta din București, aici, unde am câștigat un colț de natură, liniște și aer curat. Cu pasiune, dorință și efort, nu există nu se poate!”, a mai scris Andreea Marin.