Plecare surpriză de la Antena 1. Vedeta care părăsește postul de televiziune: ”Aventura mea s-a încheiat”

Nume de la Pro TV, în „grădina” Antena 1. Jurnalista Ramona Păuleanu se întoarce în televiziune, după peste doi ani de pauză. Aceasta s-a ocupat de rubrica Meteo din cadrul Observatorului. Carismatica brunetă a făcut un anunț în urmă cu o oră, prin care își anunța plecarea din lumina reflectoarelor.

În urmă cu două luni, Ramona Păuleanu, împreună cu colega ei de la Pro TV Adriana Stere, au lansat un podcast de parenting. Creştem mari este numele podcastului, care a adunat până acum, în cele s17 episoade, aproape 150.000 de vizualizări pe youtube. Creştem mari este şi pe TikTok, reţea pe care podcastul de parenting însumează în jur de două milioane de vizualizări.

Proiectul video pornit de Ramona Păuleanu şi de Adriana Stere a discutat, până acum, subiecte precum vaccinurile, infertilitatea, alăptarea, îngrijirea dinţilor, cum gestionați emoțiile copiilor, dar și cele ale copiilor. Mai ales că de doi ani, Ramona Păuleanu a trecut prin multe dificultăți împreună cu cei doi copii ai săi.

Deși a plecat din fața marilor ecrane, Ramona Păuleanu a spus că nu își va părăsi fanii și o por urmări în fiecare săptămână, dezbîtând subiecte dragi sufletului său.

În urma acestui anunț surprinzător, fanii Ramonei Păuleanu au iscat un val de reacții. Aceștia se îngrijorau de situația creată și nu înțelegeau ce se întâmokă cu vedeta.

”Sper să te revedem din nou la Tv. Cât mai curând, pe ce post vei dori. Ai un stil aparte și inspiri tot timpul!

EȘti un om minunat, profesia o faci cu pasiune.orice vei alege să faci, vei face bine! Felicitări pentru tot ce ai realizat până acum!!! Succes în tot ceea ce vei face!

Un sfârșit aduce un nou inceput. Keep going! We watch You !”, au adăugat fanii vedetei.