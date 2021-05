Surpriză mare la Românii au Talent. Andra este în prim-plan: ‘Din nou împreună’

Surpriză de proporții la Românii au Talent. Totul a fost făcut public pe Facebook, iar fanii au fost mai mult decât încântați să o vadă pe Andra în această postură.

Recent, Andra și-a uimit fanii cu o nouă melodie pe care a scos-o în colaborare cu băieții de la 3 Sud Est. Piesa se numește jumătatea mea mai bună și a avut un succes imens la public.

Acum, Laurențiu Duță, liderul formației 3 Sud Est, a publicat pe pagina lui de Facebook o fotografie în care apare pe platoul emisiunii Românii au Talent, alături de Andra și ceilalți componenți ai trupei.

El a scris la descrierea fotografiei „Din nou împreună pentru voi”, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

Se pare că Andra va cânta alături de băieții de la 3 Sud Est în cadrul Românii au Talent, ca o surpriză pentru fanii emisiunii.

Momentul vine după ce Mihai Budeanu a trecut prin clipe infernale după ce a fost bolnav de covid-19. Membrul trupei 3 Sud Est a stat internat mai multe zile în spital, iar medicii se arătau îngrijorați de evoluția lui.

Starea lui nu era deloc una bună, însă cu ajutorul tratamentelor și a medicilor care au făcut tot ce le-a stat în putință pentru artist, el a reușit să își revină.

Mai mult, Mihai Budeanu s-a și vaccinat, după ce a trecut prin acest episod și a ținut să mulțumească tuturor pentru gândurile bune și rugăciunile pentru el.

„Mă simt foarte bine. Sunt chiar ok. A fost una dintre cele mai grele încercări din viața mea. Cu toții credeam în acest virus, dar nu am știut că poate fi așa de periculos. Am stat o perioadă foarte lungă la ATI, la Medgidia, și uite că astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu și al medicilor, sunt în viață”, a spus vedeta.

Mihai Budeanu a decis să se vaccineze cu serul Pfizer și spune că a avut prioritate după ce a trecut prin una dintre cele mai grave forme ale bolii. El a mai spus că soția lui s-a vaccinat cu AstraZeneca.

„M-am vaccinat cu Pfizer, prima doză am făcut-o vineri, pe 26 martie fac şi rapelul. Am avut prioritate datorită stării grave pe care am avut-o. Şi soţia mea se vaccinează pe 13 martie, dar cu AstraZeneca. Am rămas după vaccin 15 minute cu două asistente, care m-au recunoscut şi mi-au cerut să facem poze.

La prima doză nu am avut nici o reacţie. L-am făcut la Hârşova, acolo am prins loc, totul foarte organizat. Lumea vrea sa intre în normalitate. Eu unul l-am făcut că aşa am simţit, nu vreau sa mai trăiesc vreodată episodul de atunci. Şi soţia mea şi copiii au avut boala, dar au avut forme uşoare”, a declarat Mihai Budeanu pentru Click.