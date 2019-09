Surpriză la Puterea Dragostei. None a revenit în casă. Cum a reacționat Andreea Mantea

Fanii emisiunii Puterea Dragostei au avut parte de o surpriză uriașă în ultima ediție a reality show-ului prezentat de Andreea Mantea la postul de televiziune Kanal D. După ce s-a speriat că nu își va găsi marea dragoste și a părăsit emisiunea, None s-a întors în casa dragostei și este hotărât să își mai încerce o dată norocul.

None a revenit în casă la Puterea Dragostei

Fostul iubit al Loredanei Chivu a participat și în primul sezon al reality show-ului Puterea Dragostei, dar a stat doar trei luni. S-a întors în actualul sezon, dar a plecat de bună voie, după ce a declarat că nu își va găsi adevărata iubire în cadrul emisiunii de la Kanal D. S-a zvonit că are o atracție pentru Roxana, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu (primul câștigător de la Puterea Dragostei), iar acum s-a întors să dea cărțile pe față și să încerce să cucerească una dintre concurente.

„Deci am intrat cu emoții, exact ca prima dată, ca în primul sezon, pentru că sunt alte fete și e exact același sentiment. (…) M-am îngrășat. Da, sunt bine, după toataă vacanța de vară. Am 7 luni de când… Băi, sincer, da. Nu știu să vă fac un top 3, dar… Uite, Ligi mi-a atras atenția, îmi place foarte mult cum vorbește și cum gândește. Mariana, nu știu, e obositoare”, a declarat None după ce a revenit pe platourile de filmare.

Andreea Mantea s-a bucurat să îl revadă pe None în platou și a vrut să afle ce simte Bianca în legătură cu revenirea acestuia la Puterea Dragostei.

„Bianca, ce simți acum că l-ai văzut pe None din nou în casa dragostei?”, a întrebat prezentatoarea de la Kanal D.

„N-a venit cu intenții rele, dar nu ai niciodată de unde să știi sută la sută”, a răspuns Bianca.